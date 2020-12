Andorra Telecom signa un acord amb Keiretsu Forum, la major xarxa internacional d’inversors privats

La promoció de les start-ups allotjades al Niu d’Andorra Telecom i noves possibilitats de recerca de finançament, són els objectius de l’acord signat aquest dimecres entre Andorra Telecom i Keiretsu Forum.

Les start-ups del Niu seleccionades a participar als fòrums de Keiretsu podran prendre part en diferents tallers i tindran l’oportunitat de presentar el seu projecte a inversors privats, convidats prèviament per l’organització.

El conveni, que ha estat subscrit pel director general de l’operadora, Jordi Nadal, i pel director general de Keiretsu Forum, Miquel Costa, s’ha signat de forma telemàtica donada la situació sanitària.

Keiretsu Fòrum es va fundar l’any 2000 als Estat Units i s’organitza com una plataforma per finançar petites i mitjanes empreses en creixement. Amb 53 seus a 27 països dels quatre continents, la xifra invertida en diferents empreses supera els 200 milions de dòlars.

L’acord signat avui permetrà a les start-ups allotjades al NIU, a més de poder ser seleccionades pels seus fòrums, gaudir d’interessants avantatges econòmics.

Keiretsu Forum Spain compta amb una llarga i exitosa trajectòria en l’organització de fòrums d’inversió, realitzant 25 esdeveniments a l’any. Tot i la situació actual, la seva activitat ha continuat a través de les plataformes en línia, i han comptat amb la participació de més de 200 inversors en cada sessió.

Nadal ha valorat molt positivament l’aliança amb Keiretsu Forum, i ha ressaltat “la seva reconeguda trajectòria en la captació d’inversió, el que suposarà per les start-ups allotjades al Niu l’oportunitat de participar en un dels esdeveniments més consolidats a nivell internacional i en el que els projectes del sector tecnològic tenen una especial rellevància”.

Per la seva banda, el CEO de Kereitsu Forum Spain, Miquel Costa, espera que “aquest acord serveixi per fer créixer l’ecosistema emprenedor andorrà, i que els processos de Keiretsu Forum siguin útils per a les Startups allotjada al Niu“.