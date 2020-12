Les pistes d’esquí de Catalunya acorden obrir el 9 de desembre

Una data motivada per evitar les aglomeracions. Això sí, sempre que el Procicat (Protecció Civil de Catalunya) aprovi el canvi de tram dilluns vinent i hi hagi prou neu. Cal tenir en compte que, malgrat el canvi de tram tiri endavant, la mobilitat estarà limitada a les comarques el cap de setmana.

Mesures a França per qui vagi a esquiar a l’estranger

França ja ha anunciat que imposarà un confinament de 7 dies a tots els francesos que aquest Nadal vagin a esquiar a l’estranger. A més, també s’hauran de sotmetre a un test. Són les mesures que ha anunciat l’executiu francès per evitar una fugida massiva de persones cap a països com Suïssa o Espanya, on es volen obrir les estacions aquest període nadalenc.

Davant el debat que s’ha generat a Europa amb l’obertura de les estacions d’esquí, el primer ministre de França, Jean Castex no ha negat que li agradaria que hi hagués una harmonització europea a l’hora d’obrir totes les estacions.