La FAVB accelera la preparació de les seleccions nacionals durant la Setmana Santa

Les seleccions nacionals de pista i de vòlei platja han intensificat aquesta setmana el seu treball aprofitant l’aturada escolar. La Federació Andorrana de Voleibol (FAVB) ha organitzat una nova concentració amb els combinats U17, U19 masculí i femení, i sènior femení, amb l’objectiu de mantenir la dinàmica de preparació i continuar acumulant hores de qualitat.
Durant les sessions, els equips han incidit en aspectes tàctics, físics i de cohesió de grup en un moment rellevant del calendari. Aquesta concentració dona continuïtat a les realitzades per Nadal i Carnaval, i permet mantenir el ritme competitiu en la fase prèvia a les pròximes cites oficials.
El treball s’emmarca dins del projecte de desenvolupament iniciat la temporada passada, orientat a consolidar la presència d’Andorra en competicions internacionals, especialment en l’àmbit dels Petits Estats d’Europa, amb el suport de la Confederació Europea de Voleibol.
Entre els principals reptes del calendari destaca l’organització, a Encamp, del Campionat d’Europa sub-19 de vòlei platja, tant en categoria masculina com femenina. En aquesta mateixa línia internacional, la parella formada per Aina Garcia i Naran competirà en el Campionat d’Europa sub-18 que es disputarà a Turquia, després de penjar-se el bronze en el sub-17 celebrat l’any passat a Encamp.
Paral·lelament, les seleccions de pista ja treballen amb la mirada posada en les competicions sènior dels Petits Estats, amb especial atenció al combinat femení, que també competirà al Principat.
El jugador U19 de vòlei platja, Alan Mitjana, ha valorat positivament el treball realitzat: “Portem des de Nadal treballant amb l’equip tècnic i ara aprofitem aquesta setmana per a entrenar cada dia i continuar millorant de cara a les pròximes competicions.”