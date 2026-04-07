Comencen els treballs previs per a la construcció d’una glorieta a la cruïlla de l’N-260, a Montferrer

El subdelegat del Govern a Lleida, José Crespín, juntament amb la Cap de la Unitat de Carreteres de l’Estat a Lleida, Carlota Vilanova, s’han desplaçat aquest dimarts a l’Alt Urgell coincidint amb l’inici de les obres de construcció d’una glorieta a l’N-260, a la cruïlla situada en el punt quilomètric 230,7, a l’alçada de Montferrer. A l’acte d’inici dels treballs previs d’aquest projecte també hi ha assistit l’alcalde de Montferrer i Castellbó, Albert Marquet. La inversió prevista pel Ministeri de Transports és de 729.630 euros (IVA inclòs).
Es tracta d’un projecte “llargament reivindicat i desitjat” l’objectiu del qual és, tal com ha explicat el subdelegat, “millorar les condicions de seguretat en aquest punt, tant per als conductors com per als vianants tenint en compte que la cruïlla és molt utilitzada per a accedir als nuclis de població de Montferrer i Castellbó, d’Aravell i Bellestar i a la urbanització Balcó del Pirineu, així com a les instal·lacions de l’aeroport Andorra-La Seu”.
“Avui arranca aquest projecte tan esperat i reclamat per la comarca de l’Alt Urgell, un projecte -segons ha assenyalat José Crespín- que l’actual Govern d’Espanya va decidir tirar endavant l’any 2019, però que ha acumulat i ha hagut de superar molts obstacles i contratemps en els darrers anys”.
En aquest sentit, el subdelegat ha recordat l’aturada que va patir el projecte l’any 2020 com a conseqüència de la pandèmia de la Covid o el fet que al 2022, quan es reprèn el projecte, la licitació de les obres va quedar deserta degut a l’increment de preus derivat de la invasió russa a Ucraïna. Això, va obligar a una actualització de preus i elevar la inversió necessària gairebé un 30%.
El Ministeri de Transports va tornar a licitar el projecte a l’octubre de 2024 i el projecte es va adjudicar a principis de setembre de l’any passat. “Les obres no es van començar llavors per a evitar que s’haguessin de parar com a conseqüència del temps hivernal i s’inicien avui, després de Setmana Santa, perquè les actuacions requereixen una certa estabilitat climatològica”.
Al llarg d’aquesta setmana, els tècnics i operaris duran a terme els treballs previs de l’obra, és a dir, establiran i definiran els desviaments què caldrà fer, els passos alternatius, la seva senyalització i la maquinària necessària per a l’execució del projecte.
Les previsions del Ministeri són finalitzar el projecte en un termini de 5 a 6 mesos, en funció de la climatologia.
Segons les dades del Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible, la intensitat mitja diària de circulació en aquest punt de l’N-260 és d’uns 15.600 vehicles, dels quals un 92,64% són cotxes i un 7,36 són camions.
Reunió amb alcalde de Coll de Nargó
En el seu desplaçament a l’Alt Urgell, el subdelegat ha visitat també el municipi de Coll de Nargó i ha mantingut una reunió de treball amb el seu alcalde, Sergi Ubach, amb qui ha repassat els temes d’interès per al municipi, així com els projectes de futur.