Projecció al Col·legi La Salle del documental sobre el 60è aniversari de la Llar Francesc Xavier

El teatre del Col·legi La Salle de la Seu d’Urgell acollirà aquest diumenge a la tarda (18.00 h) una projecció, oberta a tothom, del documental produït per a commemorar el 60è aniversari de la Llar d’Infants Francesc Xavier. Aquest film es va estrenar el mes de juliol passat, en l’acte central de celebració, i ara s’ofereix una nova oportunitat per a visionar-lo i recordar l’evolució del centre i la seva aportació a la ciutat. La producció també esdevé un reconeixement a les fundadores, Maria Pal i Maria Maestre Pal.
Des de la llar han celebrat el fet d’haver complert “seixanta anys d’història, dedicació i compromís amb la petita infància i les famílies de la ciutat que més ho necessiten”, i han convidat tothom a participar d'”una jornada per a mirar enrere amb gratitud i avançar amb il·lusió”.
D’altra banda, al llarg dels darrers mesos l’equipament ha impulsat una sèrie d’accions per a donar a conèixer als infants el patrimoni cultural, religiós i gastronòmic de la ciutat i la comarca. Per exemple, es van organitzar visites a equipaments, serveis o entitats com són l’Ajuntament, la Policia Municipal, el Cos de Mossos d’Esquadra, la Policia Nacional, els Diables de l’Alt Urgell, els Armats i els Geganters i Grallers. També s’han divulgat entre els usuaris activitats i tradicions com les sardanes, el Retaule de Sant Ermengol, els minairons, les festes de Nadal, la celebració de Sant Antoni Abat, Sant Sebastià, el Carnestoltes, Setmana Santa, les Caramelles, Sant Jordi; al maig, Sant Ot, Sant Cristòfol, Santa Maria i la Festa Major.