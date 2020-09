La eUniv organitza una jornada sobre l’impacte de la Covid19 en la generació de residus

El proper 29 de setembre a les 9:30h començarà en format online la jornada “L’impacte de la Covid 19 en la generació de residus a Andorra i Catalunya”. L’objectiu de l’acte, organitzat per la Universitat Europea (eUniv), és posar en comú la problemàtica en la producció i gestió de residus generats per la pandèmia i cercar solucions adients i més sostenibles pel seu tractament. Gràcies a la participació de la Secretaria d’Estat d’Agricultura i Sostenibilitat del Govern d’Andorra, la Diputació de Barcelona, Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, Àrea Metropolitana de Barcelona, Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Occidental, Agència de Residus de Catalunya i Centre d’Estudis de Dret Ambiental de la Universitat Rovira i Virgili, es vol tractar la problemàtica des d’una òptica transversal amb una clara voluntat d’oferir solucions pràctiques.

Aquesta és la primera activitat acadèmica que organitza la eUniv des de la seva creació el passat mes de febrer i coincideix amb l’inici del curs acadèmic. La Càtedra Fiter i Rosell de Ciències Jurídiques i Polítiques de la universitat és l’òrgan que ha impulsat aquesta jornada. La seva directora, la Dra. Conxa Puebla destaca que “volem fer moltes coses i fer-les molt bé, per això pensem que un acte com aquest amb la implicació de tantes entitats és una bona carta de presentació”.

La eUniv compta amb 5 càtedres de recerca que integren el seu programa de doctorat que gestiona l’Escola de Doctorat John Newman. A més, la nova universitat imparteix 5 bàtxelors oficials (l’equivalent a Espanya del Grau universitari): ADE, Dret, Informàtica, Humanitats i Llengua Catalana. El rector de la eUniv, el Dr. Antoni Noguero, assegura que “la presència tant de les humanitats com de la llengua catalana en els nostres estudis és un compromís estructural; una declaració de principis”.