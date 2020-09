Els Bombers de la Generalitat rescaten un escalador accidentat al congost de Collegats (Pallars Jussà)

Dissabte al vespre, 19.24 hores, els Bombers de la Generalitat de Catalunya eren alertats de què un home s’havia fet mal al turmell i no podia continuar fent la via d’escalada Tànger, al congost de Collegats, a la comarca del Pallars Jussà.

Per l’arribada de l’ocàs, el dispositiu de rescat va valorar, tenint en compte la impossibilitat de poder activar l’helicòpter i també les condicions, en estar al 7è llarg de la via, passar la nit al ras. Els efectius dels Bombers van arribar per terra fins al ferit als volts de les 23.00 hores i, després de fer un primer rescat traslladant-lo fins a la capçalera de la via, van decidir passar-hi la nit. Van ser 6 Bombers GRAE de la unitat de Muntanya amb sanitari del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) que van estar en tot moment amb l’escalador ferit i l’acompanyant fins que aquest matí, a primera hora, s’ha pogut enlairar l’helicòpter per dur a terme l’evacuació. A les 08.30 hores aproximadament, el ferit ja estava a la Pobla de Segur per fer el trànsfer amb l’ambulància.

Segons informacions del SEM, l’afectat presentava fractura d’una de les extremitats inferiors i va estar en tot moment atès pel metge per tal de protegir-lo d’hipotèrmia i administrant-li analgèsics pel dolor.