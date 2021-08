La duana espanyola ha retornat el 2020 un 20% més en devolucions de l’IVA respecte a l’any anterior

El 2020 les devolucions de l’IVA fetes per la duana espanyola de Farga de Moles per a qualsevol compra en territori de la Unió Europea han estat d’1,8 milions d’euros, prop d’un 20% més que el 2019. Enguany ja s’ha retornat prop d’1,1 milions d’euros.

El 2019 va ser el primer any després d’eliminar el límit en què les compres que es feien a Espanya es podien beneficiar de la devolució de l’IVA. Aleshores es van retornar 1.570.000 euros, una xifra que va pujar a 1.850.000 euros el 2020.

S’ha de tenir en compte que l’any passat hi va haver dos mesos i mig de confinament i, pràcticament, no hi va haver activitat a la frontera. Durant el primer semestre del 2021 s’ha retornat una mica més d’un milió d’euros.

Per altra banda, durant el 2020 es van segellar unes 58.000 declaracions i enguany, unes 35.000. Segons ha informat l’Agència Tributària espanyola, els articles més habituals van ser els d’alimentació, cosmètica i perfumeria.

Fins al 2018 per a poder-se acollir a la devolució de l’IVA era necessari haver fet una compra mínima de 90,15 euros. A més, es va aplicar un nou segellat electrònic, amb un sistema anomenat DIVA, per a gestionar les devolucions. Des de llavors s’ha aconseguit disminuir sensiblement les cues d’usuaris.