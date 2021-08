La Massana estrena el joc de pistes “Salva la Serenalla”

El departament de Turisme del Comú de la Massana ha posat en marxa un nou producte familiar, que combina la diversió amb una important part didàctica de descoberta de l’entorn natural. Es tracta del joc de pistes “Salva la Serenalla”, que transcorre pel Circuit Interpretatiu del Comapedrosa.

Per a seguir el joc cal recollir el document que inclou el mapa on hi ha les proves per a descobrir els elements necessaris per a elaborar una poció i salvar la serenalla. A més un cop preparada la poció, els infants hauran de trobar la senenalla i acompanyar-la al seu cau.

Al mateix temps que estan jugant els participants aprendran diverses característiques de la flora i la fauna del Parc Natural del Comapedrosa.