Detingudes dues persones amb 1.000 grams d’haixix a la duana de la Farga de Moles

Dilluns passat, 20 d’abril, efectius de la Guàrdia Civil, van intervenir 1.000 grams d’haixix, 3 paquets de CBD de 10 grams cadascun, així com una bàscula de precisió i 235 euros en bitllets fraccionats. Per aquests fets s’han instruït diligències per un presumpte delicte contra la salut pública. La intervenció va tenir lloc cap a les 14.00 hores, quan un vehicle amb matrícula andorrana es dirigia cap a Andorra des del territori espanyol.
Durant l’actuació, i després d’una primera inspecció visual, els agents van detectar una actitud inquieta per part dels ocupants, que van oferir respostes contradictòries sobre la quantitat de diners que portaven. Seguidament, els guàrdies civils, després d’una fiscalització exhaustiva del vehicle, van localitzar als seients del darrere, una bossa que contenia al seu interior la mercaderia esmentada.
Aquesta actuació s’emmarca en les competències que té encomanades la Guàrdia Civil en funcions de resguard fiscal, en coordinació amb l’administrador de la duana i els impostos especials de l’Agència. Aquestes competències es desenvolupen en l’àmbit del control duaner per a la prevenció i la persecució del contraban, el trànsit il·lícit d’estupefaents i altres infraccions i delictes de caràcter fiscal, contribuint així a la seguretat del sistema duaner i a la lluita contra el crim organitzat.