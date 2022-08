La delegació andorrana, a punt per a l’Europeu de Natació de Roma

Amb l’arribada dels nedadors Bernat i Tomàs Lomero, sumats a la presència prèvia de la també nedadora Nàdia Tudó i l’entrenador i director tècnic de la Federació Andorrana de Natació (FAN), Alfonso Maltrana, s’ha completat la delegació que representarà a Andorra en el 36è Campionat Europeu de Natació, un esdeveniment organitzat per la Lliga Europea de Natació (LEN) i per la Federació Italiana de Natació (FIN), que se celebrarà de l’11 al 21 d’agost a l’emblemàtic i espectacular Fòrum Itàlic de la capital italiana.

Nàdia Tudó, competirà en la disciplina de braça. Debutarà el dia 12 d’agost en 100 m, i el dia 14, finalitzarà amb la prova dels 200 m. Bernat Lomero, debuta el dia 11 d’agost en 50 m papallona, el dia 12, neda en 100 m lliures, el dia 13, farà els 100 m papallona i acabarà la seva partició el dia 16, a la prova dels 50 m Lliures. Per la seva part, el seu germà Tomàs debutarà el dia 11 d’agost en els 50 m papallona, el dia 12 competirà en 100 m lliures i el dia 13, acabarà amb els 100 m papallona.

‘Aquest és un any atípic —comenta Maltrana—, amb un calendari atapeït de grans competicions que representen un repte físic i mental per a qualsevol atleta. Tots els nedadors, incloent-hi Nàdia, Bernat i Tomàs, com és normal, intentaran competir al seu millor nivell. Però, és un fet objectiu que els participants arriben a Roma amb més hores de piscina acumulada que les habituals en altres temporades. Per davant tenim un campionat interessant del qual espero tancar la temporada amb un bon sabor de boca’.

Tomàs Lomero i Nàdia Tudó, han competit al juliol en els Jocs del Mediterrani. Tudó, prèviament, ho havia fet en el Campionat d’Alemanya celebrat al juny, a la ciutat de Berlín, i Bernat i Tomàs Lomero, han participat en el Campionat Mundial de Natació del mes de juny a Budapest, totes competicions d’alt nivell.