L’Ajuntament de la Seu assumeix l’error intern per solapament d’activitats a la Plaça de les Monges

El passat, diumenge 7 d’agost, es van realitzar diferents activitats a la Plaça de les Monges de la Seu d’Urgell. Per un error intern de l’Ajuntament, es van autoritzar dos esdeveniments que es solapaven en el temps. De les quatre de la tarda fins a les onze de la nit es va autoritzar un acte organitzat per l’Església Evangèlica. A la vegada, hi havia programada la ballada de sardanes de cada diumenge a dos quarts de vuit del vespre, al mateix lloc.

Des de l’Ajuntament de la Seu, assumeixen l’error dels fets i demanen disculpes per aquest malentès a l’hora d’autoritzar els dos actes, així com les molèsties ocasionades als dos col·lectius.

Al mateix temps, l’Ajuntament de la Seu condemna certes actituds irrespectuoses d’algunes persones presents aquell dia en contra el col·lectiu gitano mentre celebrava el seu acte.