La cursa La Foranca arriba a la sisena edició

Mapa del recorregut de la cursa La Foranca

El Cadí Circuit Fer arriba a la recta final. Aquest diumenge, dia 6, es disputarà la penúltima prova, que enguany és la 6a cursa de muntanya La Foranca, al municipi d’Alàs i Cerc. L’organització segueix apostant per dos recorreguts, dels quals el principal té una longitud de 20 quilòmetres i un desnivell positiu de 1.000 metres.

Els corredors passaran per senders i corriols del municipi, alguns dels quals s’han recuperat o netejat per a l’ocasió aquests darrers anys. Sortint des d’Alàs es duu a terme una volta que passa per les Peces, Banat, la Foranca, les Aubes, Vilanova de Banat i el corriol de la Maria. El segon recorregut és més assequible, de 13 km (amb 800 m de D+), i també hi ha la cursa Xics, de 5 km.

Les inscripcions prèvies encara estan obertes fins avui divendres a la mitjanit, al web del Cadí Circuit Fer. A data d’avui ja hi ha més de 230 participants confirmats. Diumenge al matí encara s’acceptaran inscripcions d’última hora, però amb un recàrrec de 5 euros. La recollida de dorsals començarà a 2/4 de 9 del matí i la sortida serà al cap d’una hora (9.30 h). La sortida de categoria xics serà deu minuts després. El lliurament de premis tindrà lloc al migdia (12.30 h).