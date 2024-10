AR+I presenta el mapa dels accidents per allau d’Andorra al congrés de referència mundial del sector

Les investigadores d’Andorra Recerca i Innovació a Noruega (AR+I)

Investigadores de l’eix Muntanya d’Andorra Recerca Innovació (AR+I) han assistit, la darrera setmana de setembre, a l’International Snow Science Workshop (ISSW2024), a Tromso (Noruega), el congrés de referència mundial per al coneixement de la neu i de les allaus i punt de trobada dels investigadors, professionals i gestors de la neu d’arreu del món. Aquest congrés se celebra bianualment i de manera rotatòria entre Europa i Amèrica del Nord. D’aquesta manera es facilita l’intercanvi interdisciplinari dels treballs i resultats per part de la comunitat científica i professionals de la neu.

Des AR+I s’ha presentat el treball: “New georeferenced avalanche database in Andorra: a brief characterization of accidents over the last 60 years“, amb els primers resultats de l’exploració de la base de dades d’allaus georeferenciada amb accidents reportats amb els principals paràmetres per a descriure les allaus en els últims 60 anys.

El segon treball presentat, titulat: “Characterizing snow seasons through the application of a new Multivariate Snow Index”, s’enfoca en l’exploració d’indicadors per a la caracterització climàtica del mantell de neu en les regions de muntanya, que dona resposta a l’adaptació dels sectors i gestors de la neu.

La coordinadora i investigadora del grup de Ciències de la Terra i l’Atmosfera d’AR+I, Laura Trapero, ha destacat “la importància i el posicionament d’Andorra en el context internacional, que ha permès donar a conèixer la recerca que es du a terme al país en l’àmbit de la neu i explorar sinergies amb altres institucions europees.

El congrés s’ha organitzat en sessions de diferents temàtiques, com són les eines operatives i per a la previsió d’allaus, la modelització i dinàmica d’allaus, la mecànica estabilitat i variabilitat de la neu i modelització del mantell. Altres sessions han anat enfocades a la instrumentació i monitorització de les allaus per als sistemes d’alerta i per a la millora del coneixement dels canvis en la dinàmica de les allaus en un context de canvi climàtic. Finalment, el congrés ha acabat amb sessions de factor humà i comunicació on s’han presentat treballs de formació i educació en allaus i neu i estudis del comportament.