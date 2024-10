Espot participa a la inauguració de la Cimera de la Francofonia amb els principals líders mundials de l’espai francòfon

Gran fotografia de família amb el centenar de participants al castell de Villers-Cotterêts (SFGA)

El cap de Govern, Xavier Espot, participa avui i demà dissabte a la XIX Cimera de la Francofonia que aplega els caps d’Estat i de govern de l’espai francòfon, un esdeveniment que ha arrencat avui divendres a Villers-Cotterêts (França) i que porta per títol “Crear, innovar i emprendre en francès per al treball dels joves”. El president de França i copríncep d’Andorra, Emmanuel Macron, i la seva esposa, juntament amb la Secretària General de la Francofonia, Louise Mushikiwabo, han estat els encarregats de donar-los la benvinguda en aquesta localitat que acull la Ciutat internacional de la llengua francesa, un lloc carregat de simbologia on l’any 1539 es va signar l’Ordenança que va institucionalitzar l’ús del francès per primera vegada al regne de França.

La Cimera de la Francofonia ha arrencat avui amb una gran fotografia de família amb el centenar de participants al castell de Villers-Cotterêts, entre la cinquantena de caps d’Estat i de Govern, una llarga trentena de representants de països associats a l’Organització Internacional de la Francofonia (OIF) o observadors, i una desena de membres d’organitzacions internacionals, com la Unió Europea, el Consell d’Europa, l’UNESCO, l’OMS o la Commonwealth.

El president francès, Emmanuel Macron, ha ofert el discurs inaugural on ha explicat que feia 33 anys que França, seu de l’Organització Internacional de la Francofonia, no organitzava aquesta important cita política al voltant dels territoris d’ús de la llengua francesa, que se situa per damunt dels 300 milions de persones arreu del món.

Aquesta edició se celebra amb el rerefons dels múltiples conflictes internacionals i la necessitat de fomentar la cultura de la pau a través del multilateralisme. N’ha fet al·lusió la Secretària General de la Francofonia, Louise Mushikiwabo en el discurs inaugural. Ella ha estat l’encarregada de fer el traspàs de la presidència de la Cimera de la Francofonia, que passa de mans del primer ministre de Tunísia, Kamel Madouri -la ciutat d’Erevan va acollir la darrera Cimera fa dos anys-, a Emmanuel Macron, que l’assumirà fins al 2026.

La primera jornada de la Cimera de la Francofonia ha prosseguit amb una reflexió al voltant dels desafiaments dels ciutadans francòfons a l’era digital que privilegia els continguts en altres llengües com l’anglès, i amb una visita cultural a la Ciutat Internacional de la Llengua Francesa.

El cap de Govern assistirà aquesta nit al sopar de gala que ofereix Emmanuel Macron al Palau de l’Elisi de París als participants a la Cimera de la Francofonia, que es reprendrà demà dissabte al Grand Palais de la capital francesa.

Aquesta cimera -en la qual també participa la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, que ahir va prendre part a la Conferència ministerial de la Francofonia- és la màxima instància política de l’Organització Internacional de la Francofonia (OIF), que aplega 88 estats i duu a terme accions de política internacional i cooperació multilateral, d’acord amb quatre grans missions: promoure la llengua francesa, el multilingüisme i la diversitat cultural; promoure la pau, la democràcia i els drets humans; donar suport a l’educació, la formació, l’educació superior i la recerca; i desenvolupar la cooperació econòmica al servei del desenvolupament sostenible. En totes les actuacions de l’OIF es presta una atenció especial als joves i dones així com a la tecnologia digital.