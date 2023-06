La Cursa Illa Carlemany obté 5.360 euros per a Càritas

Lliurament del xec de la Cursa Popular illa Carlemany a Càritas Andorrana (SFGA)

La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, i el secretari d’Estat de Joventut i Esports, Alain Cabanes, acompanyats per Andreu Invernón, director de Comunicació i Màrqueting d’Illa Carlemany, han fet entrega d’un xec de 5.360 euros a Càritas Andorrana, provinent de la recaptació per la venda de samarretes solidàries de la Cursa Popular Illa Carlemany, celebrada el passat 14 de maig. Així doncs, aquest any es tornen a destinar els beneficis al Banc d’Aliments de l’ONG, una iniciativa que es recupera, després que l’any passat la recaptació anés al fons solidari per a l’acollida dels desplaçats a Andorra per la crisi humanitària provocada per l’agressió de Rússia a Ucraïna.

D’altra banda, els titulars de la cartera d’esports també han fet entrega de tres xecs de 300 euros cadascun als tres centres de primera ensenyança guanyadors del premi Escola Activa (Escola francesa de primera ensenyança de Santa Coloma, al Col·legi Sagrada Família, al Col·legi Espanyol María Moliner d’Escaldes-Engordany), i d’un altre xec de 300 euros per al Col·legi Mare Janer, en la categoria de segona ensenyança.

Aquests xecs van destinats a la compra de material esportiu per al centre. Les escoles guanyadores s’han decidit després d’un càlcul per percentatge entre el volum de nens a l’escola i el nombre d’inscrits a la cursa i els que han tingut més volum de participació han estat els guanyadors d’aquest premi. Cal recordar que la tradicional Cursa Popular Illa Carlemany va aplegar el passat diumenge 14 de maig 3.000 participants, en la 12a edició del certamen. Una activitat que té com a objectiu impulsar una trobada social, cívica i familiar, alhora que també busca motivar a la ciutadania perquè integri i practiqui hàbits saludables.