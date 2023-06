Una exposició mostra l’impacte humà en els ecosistemes

Cartell de l’exposició “Notes sobre l’Antropocè” (agenda.ad)

Aquest dimarts s’ha inaugurat l’exposició “Notes sobre l’Antropocè” a la sala d’exposicions del Govern, al Parc Central, a Andorra la Vella. Una mostra que reuneix el treball de set artistes, andorrans i internacionals, que exploren les complexitats de la transformació de la relació de les persones amb la natura. La idea de l’antropocè suggereix que s’està vivint una nova època modelada per l’impacte dels humans sobre la Terra.

La mostra, una col·laboració entre el Govern d’Andorra i la galeria Pigment, presenta una àmplia selecció d’obres contemporànies de Jordi Casamajor, Diego Ferrari, Rosa Galindo, Rubén Martín de Lucas, Mario Pasqualotto, Emma Regada i Manu VB Tintoré. Emprant pintura, escultura, instal·lació, performance, fotografia i vídeo, els set artistes conviden el públic a un viatge visual al voltant del món i desafien l’espectador perquè reflexioni sobre la qualitat eminentment efímera de la natura, l’impacte humà en els ecosistemes i el seu paper en un planeta canviant.

Durant la inauguració, la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, ha destacat “la importància de la presència dels artistes andorrans seleccionats per la comissària. Les obres plàstiques i de performance de Casamajor i Regada, imbuïdes de la sensibilitat local, conviden a apreciar la bellesa natural d’Andorra i a recordar el paper important de la comunitat per a la preservació del vast i valuós patrimoni natural amb el qual, afortunadament, comptem al nostre país”. A més, Bonell ha ressaltat el fet d’incloure a l’exposició els poemes d’Arnau Orobitg, un gran coneixedor i apassionat del món rural autòcton, “la mostra pren encara més valor, expandint-se a través d’altres disciplines i recollint també el valuós testimoni literari local”.

A la mostra, els artistes recorren el món, de Groenlàndia a Namíbia, des de la costa mediterrània fins a les muntanyes andorranes, i se serveixen de diferents disciplines i expressions artístiques per a reflexionar sobre la bellesa, però també sobre el caràcter eminentment efímer del món natural. Una sèrie d’obres provocadores i ambivalents que ofereixen una nova perspectiva sobre l’actual situació, sobre la natura mateixa i sobre la realitat que està imprimint l’home al futur del planeta Terra. En aquest sentit s’ha manifestat la ministra Mònica Bonell, que ha incidit en “el deure que, com a espècie, tenim per a mantenir-lo, per a nosaltres i per a les generacions futures”.

La mostra es pot visitar de dimarts a diumenge de 10 a 13:30 hores i de 15:30 a 20 hores. Amb motiu de la inauguració, aquest dimecres 21 de juny, a les 20 hores, s’oferirà una visita guiada per part de Jean McNeil, comissària de l’exposició. Les places d’aquesta visita són limitades i per a poder assistir-hi cal confirmar l’assistència a acciocultural@govern.ad o al telèfon 880 677.