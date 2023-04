La cursa Berén-Sant Quiri arriba aquest diumenge a la tercera edició

Cursa Berén-Sant Quiri (www.beren.cat)

El Cadí Circuit Fer 2023 continua aquest diumenge, dia 30 d’abril, amb la seva segona prova puntuable: la cursa de muntanya Berén-Sant Quiri, al municipi de les Valls d’Aguilar. La sortida serà a les 9 del matí des del poble de Berén. Des d’una estona abans (7.45 h) ja es podrà recollir els dorsals. A 2/4 de 9 es tancarà l’accés rodat al poble i uns minuts abans de la sortida es farà un ‘briefing’ per als participants.

Les inscripcions encara continuen obertes fins divendres. Tot i això, ahir dimecres era l’últim dia per a poder-s’hi apuntar sense recàrrec en el preu. Al llarg d’avui dijous i de divendres, s’aplicarà un recàrrec a les inscripcions d’última hora. El tràmit es pot fer a través del web www.circuitfer.cat.

El recorregut principal de la Berén-Sant Quiri consta de 19 km i presenta un desnivell positiu de 1.200 metres. La prova arriba a una altitud màxima de 1.563 metres i puja fins a l’ermita de Sant Quiri. Un altre atractiu de la cita és la possibilitat de passar per camins i corriols que han estat recuperats recentment i de gaudir d’excel·lents vistes de tot el nord de l’Alt Urgell i de cims de comarques veïnes.

També hi ha l’opció de fer la prova amb la distància més assequible (12 km) o bé de fer la caminada popular, que permet gaudir del recorregut sense pressa.





Aparcaments i espai de guarderia

L’organització recomana arribar amb temps a Berén i compartir cotxe si és possible, per tal de poder aparcar amb tranquil·litat, atès que l’espai del poble és reduït. S’ha habilitat un aparcament a l’entrada de Berén (places limitades) i un segon pàrquing a 500 metres del poble. Des d’aquest segon espai s’ha obert un corriol per a arribar fins a la zona de recollida de dorsals i sortida. Al migdia (12.30 h) es farà el lliurament de premis i un sorteig d’obsequis oferts pels molts patrocinadors i col·laboradors que donen suport a la cursa.

Entre les diverses novetats d’enguany hi ha el servei de guarderia, que permetrà a les famílies gaudir de la jornada. Funcionarà des d’abans de començar la cursa (8.45 h) i fins que s’hagi acabat. El servei és només per als corredors i corredores que hagin formalitzat la inscripció. Es pot sol·licitar amb un missatge al perfil d’Instagram: @berenstquiri.

D’altra banda, es recomana que els participants es portin un got reutilitzable, atès que, tal com ja fan moltes altres curses, per a afavorir el respecte per al medi ambient, als avituallaments no es repartiran gots d’un sol ús.