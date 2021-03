La Creu Roja tanca amb bones xifres la tercera campanya de recollida d’aliments

S’ha celebrat la tercera campanya de recollida de productes de primera necessitat per part de la Creu Roja des que es va iniciar la pandèmia. Les dues anteriors van ser el juny i el novembre passat i van sumar una vintena de tones.

El principal objectiu és proveir la botiga solidària, un espai que funciona a tall de supermercat i que atén més de 600 persones en situació de vulnerabilitat. Tenint en compte aquesta xifra, que pot créixer a causa de les dificultats econòmiques i socials del moment, l’entitat ha optat per tornar a fer una crida a la solidaritat.

Aquesta vegada s’han habilitat 21 punts de recollida a totes les parròquies i hi han col·laborat 120 voluntaris.

Les principals mancances són productes d’higiene personal i de neteja de la llar, aliments per a nadons i infants, conserves, plats preparats de llarga caducitat i oli.

En canvi, hi ha estoc d’arròs, pasta, galetes, llegums cuits, bolquers, tovalloletes infantils, farinetes i llet per als més petits. Per problemes de conservació, tampoc s’accepten aliments frescos.

Es fa un inventari de totes les donacions i aquestes van a parar a un magatzem on s’ordenen per tipologies. En funció de les necessitats, els productes passen a la botiga solidària des d’on s’ofereixen directament als usuaris.

Tenint en compte el context actual i la demanda creixent de necessitats, des de l’entitat aposten per canviar l’estratègia i habilitar punts de recollida fixos per tal que el recapte de productes pugui ser més lineal.