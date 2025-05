La Creu Roja Andorrana participa en la gala solidària Art in Motion

Una de les imatges que va deixar la gala (Creu Roja Andorrana)

La Creu Roja Andorrana “va tenir l’honor d’assistir a la gala Art in Motion, una vetllada única dedicada a l’art, la solidaritat i l’homenatge, celebrada a Santa Coloma. L’esdeveniment va reunir apassionats dels vehicles Porsche, col·leccionistes d’art, líders d’opinió, empresaris i persones compromeses amb les causes socials”, segons assenyalen des de l’entitat humanitària.

La nit va començar amb un còctel exclusiu, amenitzat amb música de DJ, en un ambient elegant i d’estètica vintage, amb una exposició dedicada als vehicles Porsche clàssics. Un dels moments més emotius va ser l’homenatge al copilot francès, Mathieu Baumel, reconegut per les seves nombroses victòries al Ral·li Dakar i, recentment, afectat per un greu accident que ha commocionat el món del motor.

Un dels punts culminants de la vetllada va ser la subhasta benèfica d’una peça única creada per la jove artista Moi.Sarabagot. Es tracta de la seva primera obra escultòrica, elaborada a partir d’una autèntica ala de Porsche 911, transformada en una peça d’art contemporani carregada de simbolisme. L’artista ha sabut donar una nova vida a un element icònic del món del motor, convertint-lo en un missatge de transformació, força i compromís social. L’obra es va subhastar per un valor final de 1.300 euros.

Moi.Sarabagot va expressar la seva emoció per formar part de l’esdeveniment: “Aquesta peça representa el meu desig de contribuir, des del món de l’art, a una societat més humana. Saber que la meva obra pot tenir un impacte positiu en la vida d’algú és, per a mi, el veritable èxit.”

Un 80% dels beneficis de la subhasta, es destinaran íntegrament als projectes socials de la Creu Roja Andorrana. Aquests fons contribuiran a impulsar iniciatives d’acompanyament a persones grans que pateixen soledat, suport a famílies vulnerables i activitats per a infants i joves en risc d’exclusió social. El vicepresident de la Creu Roja Andorrana, David Fraissenet, va voler agrair públicament aquest gest solidari: “Gràcies pel gest que esteu tenint amb la Creu Roja. Aquesta donació ens permet tirar endavant projectes per a ajudar les persones.”

Des de la Creu Roja Andorrana, “expressem el nostre més sincer agraïment a Moi.Sarabagot, a l’organització d’Art in Motion i a totes les persones assistents que van fer possible aquesta vetllada on l’art i la solidaritat es donen la mà“.