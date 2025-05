Andorra entra per primera vegada en els principals òrgans de govern de la mobilitat mundial de la FIA

A la dreta, Jorge F. Delgado, director del RACE i president del Management Council (ACA CLUB)

L’Automòbil Club d’Andorra (ACA CLUB) accedeix, per primera vegada, al World Council for Automobile Mobility and Tourism (WCAMT) i al Management Council de la Regió I de la Federació Internacional de l’Automòbil (FIA), dues plataformes estratègiques de debat i presa de decisions pel que fa al futur de la mobilitat.

L’Automòbil Club d’Andorra ha estat escollit, per primera vegada, per a formar part de dues de les principals estructures directives de la FIA: el World Council for Automobile Mobility and Tourism i el Management Council de la Regió I. Es tracta d’un pas històric que reforça el posicionament internacional de l’ACA i que, alhora, consolida la presència d’Andorra en els espais on es defineixen les polítiques globals de mobilitat, de turisme i d’innovació.





Què és el WCAMT?

El World Council for Automobile Mobility and Tourism és l’òrgan rector mundial de la FIA en matèria de mobilitat i turisme. Té com a missió definir les polítiques i les estratègies globals per a fomentar una mobilitat segura, sostenible, inclusiva i digitalitzada, amb una visió a llarg termini.

Està integrat per representants amb dret propi (com ara el president de la Regió I o els de les àrees ACTA i MENA) i membres electes procedents dels clubs d’arreu el món. En la legislatura actual (2025-2029), Andorra ha estat escollida per a participar-hi, i David Fraissinet és qui representarà l’ACA.

Funcions clau del WCAMT:

Establir marcs de mobilitat globals.

Coordinar iniciatives de seguretat viària, mobilitat urbana, innovació i serveis digitals als socis.

Donar suport a projectes dels clubs membres.

Representar la veu dels automobilistes i usuaris davant dels organismes internacionals.





Què és el Management Council de la Regió I?

Aquest consell és l’òrgan executiu i operatiu de la Regió I de la FIA (Europa, l’Orient Mitjà i l’Àfrica), amb seu a Brussel·les. Està format per 20 membres, entre els quals figuren els principals clubs europeus, com ara l’ADAC (Alemanya), l’ANWB (Països Baixos), l’AA (el Regne Unit), l’ACI (Itàlia), i, per primer cop, l’ACA (Andorra).

Presidit per Jorge F. Delgado, director del RACE, el Management Council gestiona els assumptes diaris de la Regió I, promou iniciatives de col·laboració, assigna recursos i desenvolupa accions per als 100 clubs membres, que, en conjunt, agrupen més de 40 milions de socis i sòcies individuals.

Funcions destacades:

Desenvolupar projectes i programes regionals.

Coordinar accions de sostenibilitat, de digitalització i de seguretat.

Representar la Regió I davant de les institucions europees.

Crear comissions de treball sobre temes estratègics.





Quin impacte té per a l’ACA i per a Andorra?

L’accés de l’ACA a aquests òrgans implica:

Participació activa en les decisions que marcaran el futur de la mobilitat global.

en les decisions que marcaran el futur de la mobilitat global. Accés a xarxes internacionals de cooperació, de coneixement i d’innovació.

de cooperació, de coneixement i d’innovació. Influència en les polítiques de mobilitat , de sostenibilitat, de digitalització i de turisme des del punt de vista dels països petits.

, de sostenibilitat, de digitalització i de turisme des del punt de vista dels països petits. Promoció, reconeixement i posicionament d’Andorra com a actor emergent en tecnologia, en innovació i en noves formes de mobilitat (com ara la mobilitat vertical amb drons).

A més, consolida la presència internacional de l’ACA i permet exportar experiències andorranes a escala mundial, alhora que enriqueix l’estratègia nacional de mobilitat al país.