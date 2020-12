Martínez Benazet assegura que a l’estiu s’haurà vacunat de Covid-19 tothom qui ho vulgui

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha afirmat que a l’estiu s’haurà pogut vacunar de Covid-19 tothom qui ho vulgui. En aquest sentit, ha explicat que durant el pròxim mes de gener es podrà vacunar entre un 15% i un 20% de la població, i que el compromís amb Covax és de rebre dosis per al 50% de la població el primer quadrimestre del 2021.

D’aquesta manera, Martínez Benazet opina que a l’estiu ja s’haurà assolit un grau d’immunitat “molt elevat” i de cara a l’hivern vinent la situació serà de “gran normalitat”.

Prop d’un milió d’euros en tests d’antigen

Mentrestant, però, el “present i futur” de la gestió de la pandèmia passa pels tests d’antigen. El titular de Salut ha explicat que pel moment s’han invertit prop de 900.000 euros en aquestes proves. Fins ara se n’han rebut 100.000, que són els que s’estan distribuint entre la població perquè s’autocribi aquest Nadal, i se n’espera una segona remesa molt properament que, segons ha avançat Martínez Benazet, permetria distribuir un segon test gratuït a la població de cara a Cap d’any. No obstant, si no es pogués fer la distribució gratuïta, “també se’n poden adquirir a les farmàcies o realitzar-se’n als laboratoris privats”.

En aquest punt, el ministre de Salut ha recordat les mesures de prevenció específiques per a les pròximes festes de Nadal. L’objectiu, ha dit Martínez Benazet, és sumar mesures complementàries per tal d’evitar una tercera onada o un rebrot posterior a aquests dies festius: “les interaccions socials són les enemigues de la gestió de la pandèmia i per això s’han de limitar”.

Així, Martínez Benazet ha insistit en la necessitat de realitzar-se un autotest d’antigen abans de les dues reunions familiars o d’amics permeses –i que no poden ser en cap cas de més de 10 persones–, i ha agraït als comuns la seva tasca en l’operativa per realitzar el test gratuït que des de l’Executiu es facilita a tots els residents de més de 6 anys.

En el marc de conscienciar la població de les mesures preventives –test d’antigen, mascareta, higiene de mans, distanciament i ventilació– des del Govern s’ha creat un vídeo informatiu que es pot veure a les diferents xarxes i mitjans oficials on s’explica com procedir: “la bona conducta que tinguem evitarà que hi hagi persones que perdin un familiar o que es passin mesos a l’UCI; si fem les coses ben fetes, podrem evitar que molts se’n vagin”.