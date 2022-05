Viatge de treball de la ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, a la Haia

La ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, s’ha desplaçat aquest dilluns a la Haia per reunir-se amb representants de diferents organitzacions internacionals amb seu a la Haia. La delegació compta també amb la presència de representants de l’Ambaixada d’Andorra acreditada als Països Baixos. L’agenda de treball ha començat amb la visita a la Cort Penal Internacional (CPI), on Ubach ha mantingut una reunió amb el jutge president, Piotr Hofmański, i amb el fiscal adjunt de la CPI, Mame Mandiaye Niang, així com amb el secretari general, Peter Lewis.

Durant la trobada, la ministra ha emfatitzat el “suport incondicional” del Principat a aquest organisme, destacant el seu paper en la lluita “contra la impunitat i en la defensa de l’Estat de dret”. Finalment, Maria Ubach ha convidat el president i el fiscal adjunt a visitar Andorra aprofitant la celebració del 20è aniversari de l’entrada en vigor de l’Estatut de Roma.

A la Haia, Ubach també s’ha trobat amb el director general de l’Organització per a la Prohibició de les Armes Químiques (OPAQ), Fernando Arias, amb qui ha compartit el rol d’aquest organisme en el context global. Ubach i Arias també han posat en relleu la construcció del futur laboratori ChemTech Centre, al qual Andorra ha contribuït en el seu finançament amb contribucions voluntàries.

Aquest laboratori ha d’esdevenir una referència en matèria de recerca i investigació, formació i capacitació en la prevenció d’ús de les armes químiques. Ubach ha reafirmat el suport d’Andorra a l’Organització per a la Prohibició de les Armes Químiques per la seva “tasca vital” des de 1997 i ha afegit que juga un “paper fonamental” perquè la “química s’utilitzi al servei de la pau, el progrés i la prosperitat”. La ministra ha convidat Fernando Arias a visitar el Principat el 2023 amb motiu del 20è aniversari de l’adhesió andorrana a l’OPAQ.

Reunió d’Ubach amb el ministre d’Afers Exteriors dels Països Baixos, Wopke Hoekstra

En ocasió de la seva visita a la Haia, Ubach s’ha reunit aquest dilluns amb el ministre d’Afers Exteriors dels Països Baixos, Wopke Hoekstra. En la trobada, ambdós ministres han coincidit a ressaltar la necessitat de reforçar a cooperació econòmica i financera entre els dos països que, a més, formen part de la mateixa circumscripció del Fons Monetari Internacional (FMI).

Precisament, Ubach i Hoekstra s’han felicitat pel fet que les negociacions per a la signatura del Conveni per eliminar la doble imposició (CDI) estan molt avançades i ben aviat es podran iniciar els procediments interns per a la seva signatura. D’altra banda, Maria Ubach ha compartit amb el seu homòleg l’estat de les negociacions per a un Acord d’associació amb la UE. En aquest sentit, la ministra Ubach ha convidat el ministre Hoekstra a visitar Andorra per conèixer de primera mà la realitat andorrana. Finalment, els dos ministres d’Afers Exteriors han tractat la situació relativa al conflicte a Ucraïna i les seves repercussions a escala global.