La costura va a l’alça per a evitar l’increment de residus tèxtils

En un context d’increment dels residus tèxtils, torna amb força l’hàbit de cosir i arreglar-se la roba. Davant la sobreproducció de peces de vestir i el model de consum ràpid, moltes persones recuperen habilitats com l’arranjament o la transformació de peces antigues. Aquesta tendència no només contribueix a reduir el volum de deixalles, sinó que també dona valor a la roba i allarga el seu cicle de vida.
A més, fer-ho un mateix permet estalviar diners, personalitzar el vestuari i prendre consciència del temps i l’esforç que comporta confeccionar una peça. Tallers de costura, tutorials en línia i comunitats d’intercanvi fomenten aquest canvi d’hàbits i esperonen la creativitat. Així, el gest de cosir esdevé també un acte de sostenibilitat.
Una agulla, un fil i una mica de paciència poden ser el primer pas cap a un consum més conscient i un estil de vida més responsable. Recuperar la costura és també reconnectar amb un saber tradicional que fomenta l’autonomia i la cura per allò que tenim. Més enllà de la moda, és una manera de vestir valors i compromís. Cada puntada reflecteix una elecció personal que aposta per la sostenibilitat.
Per Tot Sant Cugat