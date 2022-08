L’Andorra Winter Triathlon es converteix en prova del Campionat d’Europa de Triatló d’Hivern 2023

La tercera edició de l’Andorra Winter Triatlón ja té data confirmada: els dies 28 i 29 de gener de 2023. Després de l’èxit de la darrera edició, Andorra es prepara per a acollir, per tercera vegada consecutiva, l’Andorra Multisport Festival amb quatre esdeveniments esportius de resistència i aventura, organitzats per The IRONMAN Group, que tindran lloc arreu del Principat.

Un cop més, aquest festival comptarà amb el suport de diverses entitats col·laboradores i patrocinadors que continuaran apostant per aquest esdeveniment que en la recent edició ja va sumar més de 3.000 participants i més de 10.000 acompanyants. Tot plegat generant un impacte econòmic sobre el Principat superior als 6 milions d’euros.

L’ Andorra Winter Triathlon, els 28 i 29 de gener de 2023

El dissabte 28 i el diumenge 29 de gener de 2023 se celebrarà l’Andorra Winter Triathlon, l’única prova d’hivern de l’Andorra Multisport Festival. En aquesta competició, els atletes completaran un circuit a peu, un de bicicleta de muntanya i finalitzaran amb un circuit d’esquí de fons.

Campionat d’Europa 2023

La ETU ha anunciat avui dijous, dia 11 d’agost, que la prova andorrana serà el Campionat Europeu, el que suposarà l’arribada a Andorra d’equips de tot el continent.

Amb el creixement d’aquest esport i el lideratge de les seleccions europees en el panorama mundial, la competició oferirà amb tota seguretat un autèntic espectacle de triatló d’hivern en totes les categories.

El president de la European Triathlon va afirmar que “el Triatló d’Hivern és una disciplina del Triatló amb un enorme potencial encara per explorar. L’estratègia del World i European Triathlon passa per apostar per aquesta disciplina a fi d’augmentar el nombre de participants i, si és possible, assolir el somni olímpic… formar part dels Jocs Olímpics d’Hivern”.

“Per això comptem amb un pla i part del mateix és demostrar que tenim la capacitat d’organitzar Campionats Nacionals i Europeus del més alt nivell. Per aquesta raó, hem decidit assignar a Andorra els Campionats d’Europa de Triatló d’Hivern de 2023, fet que ens dona totes les garanties que serà un gran esdeveniment, tant per als competidors d’elit, com per als de grups d’edat”.

El director regional de The IRONMAN Group a Andorra, Espanya, Itàlia i Portugal, Agustí Pérez, ha afirmat que “Andorra és l’escenari idoni per a la celebració de proves esportives de primer nivell com l’Andorra Winter Triathlon, del que cal destacar que en les dues passades edicions va acollir el World Championships. La celebració, enguany, de l’europeu suposa la consolidació de l’Andorra Winter Triathlon i d’Andorra en el panorama mundial del triatló d’hivern”, ha conclòs.

Tot plegat estarà emmarcat en un programa molt complet de competicions esportives a la muntanya que converteixen l’Andorra Multisport Festival en un esdeveniment extraordinari i posaran el Principat i els seus inigualables paisatges pirinencs, un cop més, en el mapa com a país de referència en l’organització d’esdeveniments esportius.

En aquest sentit el ministre de Presidència, Economia i Empresa del Govern d’Andorra, Jordi Gallardo, ha destacat que “aquesta designació consolida Andorra com una de les millors destinacions per a acollir triatlons d’hivern. Per tercer any consecutiu les instal·lacions de Naturland seran l’escenari d’una competició internacional d’alt nivell que reuneix a centenars de persones, entre esportistes i acompanyants.

La competició s’emmarca dins l’Andorra Multisport Festival que organitza el grup IRONMAN al país i a part de l’impacte econòmic que deixarà a Andorra, la cobertura mediàtica també permetrà donar a conèixer, una mica més, part de l’oferta esportiva, turística i de natura”.