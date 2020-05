La convocatòria ordinària de la PAU 2020 se celebrarà en centres de secundària i universitats

La convocatòria òrdinaria de la Prova d’Accés a la Universitat–PAU 2020, fixada per als dies 7, 8 i 9 de juliol, està marcada per l’actual situació excepcional d’emergència sanitària generada per la pandèmia COVID-19. En aquest sentit, el Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya –responsable de l’organització de les proves mitjançant el Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) de la Secretaria d’Universitats i Recerca– i el Departament d’Educació han acordat posar a disposició del CIC els espais dels centres de secundària, públics i concertats, per afavorir l’acompliment de les mesures de seguretat i d’higiene establertes per les autoritats sanitàries per fer front a la COVID-19.

Fins ara, la PAU es celebrava majoritàriament en seus universitàries. Donades les circumstànies d’excepcionalitat que estem vivint, en la convocatòria 2020 cal ampliar els espais, les seus i les poblacions on normalment es constitueixen els tribunals d’examen amb l’objectiu de reduir en la mesura del possible els desplaçaments, tant d’alumnat com de professorat, així com de minimitzar el risc de contagi per coronavirus COVID-19 entre la població.

Nou mapa de la PAU 2020

Les universitats públiques responsables d’organitzar les proves, mitjançant el CIC, estan treballant per definir un nou mapa de realització de la PAU 2020. Aquesta nova definició territorial i geogràfica compta amb el suport, col·laboració i implicació directa del Departament d’Educació, donada la imprescindible ampliació dels espais i de les localitzacions com a seus d’examen i que requereix, necessàriament, la utilització de centres educatius no universitaris.

La definició del nou mapa de la PAU 2020 no es traduirà en què que cada alumne s’examinarà en el seu centre d’estudi, sinó que es treballa amb la finalitat de distribuir l’alumnat prioritzant criteris de proximitat, la qual cosa pot significar que en alguns casos caldrà seguir realitzant algun desplaçament però molt més curt del que es habitual respecte a les anteriors edicions.

Aquesta mesura d’una nova distribució territorial dels exàmens PAU anirà acompanyada de totes les altres mesures que les autoritats sanitàries estableixen per al conjunt de la població i que estiguin vigents en el moment de la realització de la PAU 2020. Per tant, l’Oficina d’Accés a la Universitat del CIC continuarà estant amantent al desenvolupament i la contenció de la pandèmia per tal d’assegurar la seguretat de tots els participants.

Aquestes mesures excepcionals són fruit de la situació excepcional en què haurà de desenvolupar-se la convocatòria PAU 2020, que afegeix encara més complexitat a l’exigent logística que habitualment ja envolta aquestes proves i, per tant, requereix més que mai la complicitat de tots els agents implicats.

El Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) és un organisme format pel Govern de Catalunya –mitjançant la Secretaria d’Universitats i Recerca del Departament d’Empresa i Coneixement– i per les universitats catalanes. La comissió organitzadora de les PAU i l’Oficina d’Accès a la Universitat (OAU) són les encarregades de vetllar per l’organització i desenvolupament correcte de les convocatòries PAU, així com del procés de preinscripció per accedir a la universitat, entre d’altres funcions.