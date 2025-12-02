El copríncep episcopal rep les Cartes Credencials de vuit ambaixadors

Aquest dimarts, 2 de desembre, ha tingut lloc l’acte de presentació i lliurament de Cartes Credencials al copríncep episcopal, Josep-Lluís Serrano Pentinat, de vuit ambaixadors. L’esdeveniment s’ha dut a terme al Palau Episcopal de la Seu d’Urgell. Han presentat i lliurat les seves Cartes Credencials els següents ambaixadors al Principat d’Andorra:
Jorge de Habsburgo-Lorena, ambaixador d’Hongria; Heinrich Schellenberg, ambaixador de Suïssa; José Augusto de Jesús Duarte, ambaixador de Portugal; Luiz Alberto Figuereido Machado, ambaixador de Brasil; Alexander Chkuaseli, ambaixador de Geòrgia; Dhia Khaled, ambaixador de Tunísia; Zeiad I. Anbaie, ambaixador de Kuwait; Sergio Rodríguez López-Ros, ambaixador de l’Orde Sobirà i Militar de Malta.
En el cas de Tunísia i de l’Orde Malta, es tracta dels primers ambaixadors que s’acrediten al Principat d’Andorra des de l’establiment de relacions diplomàtiques.
La cerimònia s’ha dut a terme al llarg del matí d’aquest dimarts. Mons. Serrano ha rebut les Cartes Credencials acompanyat de la ministra d’Afers Exteriors del Govern d’Andorra, Imma Tor, i del Representant personal del copríncep episcopal, Eduard Ibáñez. Aquesta és la primera vegada que Mons. Serrano convoca aquesta cerimònia des que ostenta la condició de copríncep d’Andorra.
El lliurament de les Cartes Credencials es realitza en aplicació de l’art. 45.1.e) de la Constitució del Principat d’Andorra, que estableix que els representants estrangers a Andorra s’acrediten davant de cada un dels coprínceps.