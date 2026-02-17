La Cerdanya: El cicle “Explica’m una història” oferirà, enguany, quatre conferències, una visita guiada i la presentació de dos llibres

El cicle “Explica’m una història” oferirà, en aquesta onzena edició, quatre conferències, una visita guiada i s’hi presentarà dos llibres. La primera de les xerrades del cicle serà aquest pròxim divendres, 20 de febrer, a les 19 hores, a la sala Sebastià Bosom de l’Arxiu Comarcal de la Cerdanya, a la vila de Puigcerdà.
“Explica’m una història” ha estat una de les iniciatives del servei arxivístic que millor s’han adaptat al públic en general. Des que va arrencar el 2015, la iniciativa ha tingut una bona acollida i la sala de l’Arxiu es fa petita davant l’elevada assistència. Aquesta activitat ha estat, dels seus inicis, impulsada pel Consell Comarcal de la Cerdanya, el Grup de Recerca de la Cerdanya i l’Arxiu Comarcal de la Cerdanya.
En aquesta ocasió, el cicle de 2026, que es durà a terme entre els mesos de febrer i març, serà protagonitzat per dos historiadors i dos doctors en Història. Les temàtiques es fixen entorn del patrimoni i la història de la Cerdanya i en aquesta edició es compten amb ponents del territori.
Cal recordar que les conferències s’enregistren en vídeo i es poden recuperar posteriorment pel canal de YouTube de l’Arxiu Comarcal de la Cerdanya.
PROGRAMA DE XERRADES DE L’11a EDICIÓ “EXPLICA’M UNA HISTÒRIA”
Divendres, 20 de febrer. 19 hores.
“Frontera, classificació, repressió i oblit: el camp de concentració franquista de Puigcerdà”, a càrrec de Marc Pont, historiador. En el mateix acte es farà la presentació del seu llibre “Presoners a Cerdanya el 1939” publicat per Anem Editors.
Divendres, 27 de febrer. 19 hores.
“El conjunt conventual de Sant Domènec de Puigcerdà: l’església gòtica i les restauracions contemporànies. Síntesi constructiva de l’edifici”, a càrrec de Gerard Cunill, historiador.
L’endemà, dissabte, a les 10 del matí, Cunill ofereix a les persones interessades una visita guiada a l’església de Sant Domènec. Aquest format és una novetat dins del cicle.
Divendres, 6 de març. 19 hores.
“Quan érem Mallorca. Geopolítica, economia i vida quotidiana a la Cerdanya entre els segles XIII i XIV”, a càrrec de Laura de Castellet, doctora en Història Medieval.
Dissabte, 14 de març. 19 hores.
“Josep Zulueta i Gomis. L’home que va canviar el Pirineu”, a càrrec de Carles Gascón Chopo, doctor en Història Medieval. En el mateix acte es farà la presentació del llibre homònim publicat per l’editorial Salòria.
Totes les conferències es faran a les 19 hores, a la sala Sebastià Bosom de l’Arxiu Comarcal de la Cerdanya (Passeig 10 d’abril, 2n 2a de Puigcerdà).