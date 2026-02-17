L’IPC del gener es modera pel decreixement de Vestit i calçat i Transport

La variació anual de l’Índex de Preus de Consum (IPC) en base 2021 corresponent al mes de gener del 2026 és de +2,6% (desembre 2025: +2,7%). Quant a la inflació subjacent, puja tres dècimes, situant-se al +3,4% (desembre 2025: +3,1%).
Aquest mes de gener, la variació mensual és de -0,4% a causa, principalment, d’un decreixement dels preus dels grups “Vestit i calçat” i “Transport”.
- Evolució anual dels preus
La variació anual de gener del 2026 és de +2,6% (desembre 2025: +2,7%), com a resultat de les variacions observades en els grups de béns i serveis que componen l’IPC.
Els principals grups que fan disminuir la inflació són:
Grup 7: “Transport” amb un decreixement d’un punt i quatre dècimes, situant-se al -1,2% a causa, principalment, del comportament dels preus dels carburants i lubricants, que han disminuït aquest mes, enfront a l’increment del gener de l’any anterior.
Grup 1: “Aliments i begudes no alcohòliques” amb una disminució de quatre dècimes, situant-se al +1,7% degut principalment al comportament dels preus del peix i del pa i cereals, que aquest mes han augmentat menys del que ho van fer al mateix mes de l’any anterior.
Per contra, el grup que més contribueix a augmentar la inflació és: –
Grup 11: “Hoteleria i restauració” amb un creixement de vuit dècimes, situant-se al +5,5% degut principalment, a l’augment dels preus de restaurants, cafès i establiments similars.
- Inflació subjacent i grups especials
La inflació subjacent és la variació de l’IPC sense tenir en consideració els productes energètics
i els productes frescos. Al gener del 2026, la variació anual se situa al +3,4% (desembre 2025:
+3,1%), vuit dècimes per sobre de l’IPC registrat. Pel que fa a la resta dels grups especials, cal
destacar la disminució de la variació anual de l’índex de preus dels productes petroliers que
passa del -4,9% al -9,2% aquest mes.
Evolució mensual dels preus i les repercussions
La variació mensual de l’IPC és de -0,4% (gener 2025: -0,3%) i els principals grups que contribueixen a aquest comportament són:
Grup 3: “Vestit i calçat” amb una variació mensual de -14,04% i una repercussió de -0,62%, a causa de la disminució dels preus, generada per la temporada de rebaixes.
Grup 7: “Transport” amb una variació mensual de -0,60% i una repercussió de -0,09%, degut principalment a la disminució dels preus dels carburants i lubricants.
Per contra, el grup que fa augmentar és:
Grup 1: “Aliments i begudes no alcohòliques” amb una variació mensual de +0,45% i una repercussió de +0,10%, com a conseqüència de l’increment dels preus de la llet, formatge i ous, i de la carn.
- Comparació amb l’IPC dels països veïns
- L’IPC d’Espanya del mes de gener del 2026 se situa al +2,3%. Disminueix sis dècimes respecte a la variació registrada al mes de desembre del 2025 (+2,9%). Els grups que més van destacar per la seva influència en el descens de la taxa anual van ser: Habitatge, que va situar la seva variació anual en el 2,7%, fet que va suposar tres punts per sota de la del mes passat; aquest comportament va ser degut als preus de l’electricitat, la pujada del qual va ser menor que el gener del 2025. L’altre grup a destacar és Transport, la taxa anual del qual va disminuir gairebé dos punts, fins al -0,1%; aquest descens va ser degut a la baixada dels preus dels combustibles i lubricants per a vehicles personals, davant de la pujada el gener de l’any anterior.
- L’IPC avançat de França del mes de gener del 2026 se situa al +0,3%. En cas de confirmar-se, disminuirà cinc dècimes respecte a la variació registrada al mes de desembre del 2025 (+0,8%).
La dada definitiva es confirmarà el dia 18 de febrer del 2026.