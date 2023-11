Jornades sobre la conservació a Andorra de l’almesquera, un mamífer quasi invisible

El ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, ha participat aquest dilluns a la tarda a la jornada inaugural internacional del taller de treball enfocat a estudiar la conservació transfronterera de l’almesquera (Galemys pyrenaicus). L’acte dona inici a una setmana enfocada a impulsar diverses trobades i tallers científics sobre les espècies amenaçades d’Andorra. “La protecció del medi ambient i de l’entorn natural també va lligada de la mà de la preservació de les espècies que hi viuen”, ha destacat Casal, qui ha emfatitzat que l’impuls d’aquestes trobades ressalta el compromís del país.

D’aquesta manera, més d’una trentena d’especialistes, incloent la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura (UICN), experts nacionals, associacions, empreses, Andorra Recerca i Innovació (AR+I), universitats i altres centres de recerca, prendran part de les trobades.

El primer taller, que s’allargarà fins aquest dimecres, s’enfoca a treballar de forma concreta la conservació transfronterera de l’almesquera (Galemys pyrenaicus). Aquest petit mamífer semiaquàtic es troba en perill d’extinció i és propi de la península ibèrica i de l’àrea de distribució del qual es restringeix a rius i rierols de la meitat nord peninsular (en territoris d’Espanya, Portugal, França i Andorra). Tot i estar protegit per la legislació dels quatre països on habita, la seva àrea de distribució s’ha reduït enormement en els darrers 20 anys.

Per aquest motiu, la trobada internacional organitzada pel Centre de Cooperació per a la Mediterrània de la UICN en col·laboració amb el Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia té com a objectiu establir les bases per al desenvolupament d’una estratègia de conservació transfronterera. El grup d’experts, amb actors dels quatre països, està compromès amb la preservació de l’espècie i compta també amb la participació de les administracions de cada país implicat.

De fet, a nivell nacional, ja s’ha iniciat un projecte de seguiment i observació indirectes de l’Almesquera per tal de conèixer en quins entorns i habitats es troba, per a protegir-los i garantir-los, seguint així el protocol per a espècies en perill d’extinció existents al país.

A més, i a part del taller dedicat exclusivament a l’almesquera, Andorra també acollirà al final de la setmana la trobada d’experts de fauna sobre el grau d’amenaça espècies salvatges. Aquesta segona trobada s’emmarca en les premisses marcades per la Comissió de l’Estratègia nacional de la biodiversitat d’Andorra (CENBA) i té com a propòsit analitzar i actualitzar el grau d’amenaça de les espècies de fauna salvatge del país.

En un escenari on els resultats de conservació de les espècies salvatges ja són visibles, el Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat vol iniciar un procés de revisió de l’estat de conservació de les espècies incloses a la Llista vermella de la fauna vertebrada d’Andorra. La trobada, que comptarà amb la implicació d’experts internacionals, permetrà la revisió i la validació, per part dels especialistes de cada espècie, de la proposta d’actualització de la llista d’espècies amenaçades i protegides que ha preparat el Govern. Això permetrà adaptar la gestió de la fauna al Principat en un context nacional i europeu extremadament dinàmic.