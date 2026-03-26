A la baixa el nombre de vehicles que van accedir a Andorra, al febrer (-16,6%), propiciat pel tall a l’RN20

El nombre de vehicles que han entrat al país durant el mes de febrer de 2026 s’estima en 266.987, fet que suposa una variació percentual negativa respecte al mes de febrer de l’any anterior del -16,6%. Pel que fa a la frontera hispanoandorrana, la variació ha estat del +2,1% i per la frontera francoandorrana del -61,2%. En aquestes darreres dades cal tenir present la important quantitat de dies que va estar tallada la carretera RN20 per una esllavissada i que va fer que molt pocs vehicles accedissin a Andorra pel Pas de la Casa.
De gener a febrer de 2026, respecte al mateix període del 2025, s’ha produït un decrement del -12,2% en el nombre total de vehicles, amb un decrement del 0,2% dels provinents d’Espanya i del 43,5% dels provinents de França.
El nombre de vehicles que han entrat a Andorra durant els darrers dotze mesos s’estima en 4.100.580.