La CEA demana una regulació del teletreball

La Confederació Empresarial Andorrana (CEA) demana la convocatòria d’un Consell Econòmic i Social extraordinari per abordar la regulació del teletreball, que es considera necessària després que el Govern hagi anunciat que totes aquelles empreses que puguin optar per aquesta modalitat tindran l’obligació de fer-ho a partir de dilluns.

El president de la patronal, Gerard Cadena, s’ha mostrat comprensiu amb els motius que han portat a l’Executiu a decretar el teletreball obligatori: “Entenem que està a les mans de totes i tots fer el possible per reduir la corba de contagis i mantenir, a la vegada, les activitats econòmiques en la mesura del possible”, però a la vegada ha reclamat una regulació del teletreball que garanteixi la productivitat i el manteniment d’unes condicions laborals òptimes: “Hem d’entendre que la gran majoria d’empreses del nostre país estan concebudes per al treball presencial i que, avui per avui, no disposem d’un marc normatiu clar que reguli aquesta situació”.

A parer de la CEA la regulació del teletreball hauria d’incloure normes clares a l’hora de determinar qui pot i qui no pot teletreballar, en funció de la naturalesa de l’activitat, de les condicions del lloc de treball i de l’estructura organitzativa de cada empresa. En el mateix sentit, la patronal considera que s’haurien d’articular i clarificar els mecanismes que facin possible el control del compliment de les condicions contractuals, quant a horaris de treball i assoliment d’objectius entre d’altres.

La naturalesa del teletreball també suscita preocupacions en la patronal que s’haurien de resoldre per la via de la regulació. Qüestions com el tractament de dades de naturalesa sensible o confidencial en un entorn -com són els domicilis particulars- que no sempre compleix requisits equivalents als d’un centre de treball; la regulació dels accidents o malalties relacionades amb l’activitat laboral; o l’ús del material necessari per desenvolupar l’activitat.