Catalunya es tanca quinze dies

Catalunya prohibeix les entrades i sortides del seu territori exceptuant desplaçaments justificats, com aquells per motius laborals, sanitaris, per estudis o d’assistència a persones dependents. A més, els caps de setmana, incloent-hi els divendres des de les 6 hores, no es podrà travessar municipis. D’altra banda, també s’ha decretat la suspensió d’activitats culturals o d’arts escèniques, es manté el tancament de bars i restaurants i s’impulsa el treball.

Les mesures, que inclouen també suport econòmic per al sector de la cultura, la restauració o l’estètica entraran en vigor aquest mateix dijous a la nit. Amb aquesta restricció de la mobilitat les pròximes dues setmanes s’espera contenir la segona onada de la pandèmia. Segons ha admès el responsable del govern català “les dades no són bones” i “la situació assistencial és molt preocupant”, per la qual cosa era necessària “més contundència per evitar la saturació del sistema sanitari”.