La CEA aposta per “una candidatura sòlida i compromesa amb els interessos de l’empresariat del país”

La Confederació Empresarial Andorrana (CEA) ha formalitzat aquest migdia de dimecres la seva candidatura per al representant dels empresaris i dels treballadors per compte propi al Consell d’Administració de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), a les eleccions que se celebraran el 17 de juny. La candidatura està integrada per Daniel Armengol Bosch, com a titular, i Francesc Pallàs Viladomat, com a suplent.
Per a Daniel Armengol, “cal treballar per tal que la reforma de les pensions garanteixi un sistema sostenible i assumible per a les empreses, alhora que es fomentin accions orientades a millorar l’eficiència en la gestió dels recursos i a contenir la despesa sanitària. També caldrà reforçar la transparència en la gestió i en les dades de què disposa la CASS.”
Així mateix, Francesc Pallàs ha destacat que “cal tenir una representació més equitativa dins el consell d’administració de la CASS, promovent la creació d’un segon lloc per als treballadors per compte propi, amb especial atenció a la realitat dels autònoms i les microempreses.”
Daniel Armengol és un directiu amb una sòlida trajectòria en el món empresarial, actualment vinculat a la presidència del Grup Heracles, amb experiència destacada en direcció estratègica, desenvolupament de negoci i lideratge d’equips. Format en negocis internacionals a institucions com l’Institut Superior de Comerç de París, ha impulsat també iniciatives en l’àmbit educatiu i social, mantenint un perfil orientat a la innovació, la sostenibilitat i el creixement del teixit econòmic. Anteriorment ha ocupat diversos càrrecs de responsabilitat política i ha estat president de l’Empresa Familiar Andorrana (EFA).
Francesc Pallàs, candidat suplent, és un directiu amb trajectòria consolidada en el sector empresarial, actualment director general de Viladomat S.A.U., on lidera la gestió operativa i estratègica de la companyia. Amb experiència en direcció i desenvolupament de negoci, ha orientat la seva carrera al creixement i la consolidació d’empreses en entorns competitius. Actualment, a més, és el vicepresident de la CEA.
Ambdós tenen una llarga trajectòria al sector privat, així com al món associatiu i a les institucional i compten amb el suport i l’aval de tots els sectors econòmics que conformen la Confederació.
La CEA ha presentat 164 signatures, més del triple de les necessàries per a validar la candidatura de treballadors per compte propi.