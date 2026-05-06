L’FC Andorra no hauria pagat a Eder Sarabia i s’enfronta a una sanció

Segons publica el diari Marca, el conflicte entre l’FC Andorra i Eder Sarabia continua sense tancar-se. Tot i que el tècnic basc va guanyar la sentència al Tribunal Superior d’Andorra, el club del Principat encara no ha abonat la liquidació fixada judicialment, cosa que ha obligat el tècnic a fer un pas més i executar la sentència.
Segons aquest mitjà esportiu espanyol, davant d’aquesta situació, s’ha procedit a l’execució judicial, cosa que obre un nou escenari en el cas. El pas següent serà un requeriment formal a la Federació Andorrana de Futbol (FAF) i, en cas que l’Andorra segueixi sense complir l’obligació econòmica, podria enfrontar-se a mesures disciplinàries severes. Entre elles, el bloqueig dels seus drets federatius, cosa que impediria al club inscriure nous jugadors al mercat, assegura el diari Marca.