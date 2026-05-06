S’inicia el projecte LoupO Coexistence per a avançar en la compatibilitat de la presència d’ossos i llops amb les activitats rurals al Pirineu

S’inicia el projecte europeu LoupO Coexistence, amb l’objectiu d’afavorir la conservació transfronterera de la biodiversitat als Pirineus de França, Espanya i Andorra, mitjançant el seguiment i la gestió de les poblacions d’os (Ursus arctos) i llop (Canis lupus) i l’estudi de la percepció d’ambdues espècies entre els habitants dels Pirineus.
El projecte, amb un pressupost total d’1.953.714,67 euros, està cofinançat al 65% per la Unió Europea a través del Programa Interreg VI-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2021-2027), un programa europeu de cooperació territorial creat per a reforçar la integració econòmica i social de la zona fronterera entre els tres països. El nou projecte, que tindrà una durada de tres anys, completarà i donarà continuïtat al seguiment transfronterer que ja es duu a terme de les dues espècies i incidirà en aspectes com la coexistència i l’impuls d’accions preventives.
El projecte LoupO Coexistence s’articula en tres línies principals d’acció: seguiment, prevenció i coexistència.
La primera acció consistirà a monitorar les poblacions d’os i llop als Pirineus mitjançant el desenvolupament de tècniques genètiques i ecològiques innovadores i no invasives, com la intel·ligència artificial i la genòmica avançada. Entre altres aspectes, es farà servir la IA per a millorar la identificació d’exemplars, s’utilitzaran nous marcadors moleculars per a determinar amb més precisió la filiació i la hibridació dels nous individus, s’estudiarà la seva dieta i se’n millorarà el control sanitari.
La segona acció consistirà a minimitzar el nombre d’atacs contra la ramaderia extensiva de muntanya i l’apicultura mitjançant l’aplicació de tècniques de prevenció noves i eficients, per tal de reduir la tensió social. En aquest sentit, es potenciaran accions com l’ús de gossos guardians, la formació de pastors i l’edició de manuals específics sobre la gestió del bestiar, s’estudiarà l’ús de dissuasoris acústics per a aplicar-los en circumstàncies d’alta pressió de depredació, i es plantejaran mesures en el sistema de peritatge d’atacs o en la mediació de conflictes per a millorar la coexistència entre ambdues espècies i el sector primari.
Finalment, s’estudiarà la percepció d’ambdues espècies entre la població local dels Pirineus per a determinar el grau d’acceptació d’ambdós carnívors, a través de l’organització de fòrums, l’intercanvi d’experiències entre els diferents actors i estudis específics.
En resum, el projecte LoupO Coexistence pretén afavorir l’entesa i la mediació als Pirineus, proporcionant a organitzacions governamentals i a actors locals eines per a gestionar i conservar la biodiversitat en un territori de muntanya marcat per l’activitat humana.
Un partenariat transfronterer
LoupO Coexistence té com a socis espanyols la Generalitat de Catalunya (mitjançant la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, la Direcció General d’Agents Rurals del Departament d’Interior i Seguretat Pública, i Forestal Catalana, S.A, empresa pública adscrita al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació) i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB, mitjançant el Departament de Ciència Animal i dels Aliments i el Departament de Geografia). Com a socis francesos té l’Office Français de la Biodiversité (OFB), la Pastorale Pyrénéenne i el laboratori genètic francès Antagene.
També participen en el projecte, però sense rebre fons FEDER, el Govern d’Andorra, el Conselh Generau d’Aran, el Govern d’Aragó, la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement d’Occitanie (DREAL Occitanie) i la Federació de Reserves Naturals Catalanes. El projecte serà coordinat per la Dra. Natalia Sastre, investigadora del Servei Veterinari de Genètica Molecular del Departament de Ciència Animal i dels Aliments de la UAB.