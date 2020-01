La campanya de la grip estacional s’ha tancat amb l’administració de 6.418 vacunes.

Es tracta d’una xifra superior a la d’anys anteriors i que encara podria variar ja que els metges de capçalera encara poden administrar la vacuna a les consultes.

La campanya va començar a final d’octubre. El ministeri de Salut es va proveir de més de 6.000 dosis de la vacuna per a aquest hivern.

És gratuïta per a persones considerades d’alt risc de complicacions relacionades amb la grip, com per exemple persones de més de 65 anys o dones embarassades.