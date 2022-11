El copríncep Joan-Enric Vives participarà a la celebració de Sant Iscle i Santa Victòria, a la Massana

Continua la visita pastoral per terres andorranes de l’arquebisbe i copríncep d’Andorra, Joan-Enric Vives, que inclou a la seva agenda la celebració dels patrons de la Massana, Sant Iscle i Santa Victòria. La tradicional missa se celebrarà, aquest dijous, a les 12 hores, a l’Església Parroquial.

El copríncep episcopal també té previst fer una visita a les dependències del Comú de la Massana. Joan-Enric Vives serà rebut, abans de la celebració de la missa, per les cònsols massanenques a la sala del Consell, així com per la resta de l’equip polític.