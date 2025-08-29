La bretolada de la caca també arriba a la piscina de la Seu

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha restringit el bany, de manera temporal i fins a nou avís, al vas gran de la piscina municipal a causa de la presència d’excrements humans a l’aigua. Ahir dijous al vespre, el personal de la piscina va detectar la presència de femta a l’aigua i va activar el protocol d’actuació, desallotjant al vas i restringint el bany en aquest equipament municipal.
Els serveis tècnics van iniciar el tractament de xoc per a desinfectar l’aigua i es va procedir a la presa de mostres d’aigua i el seu enviament al laboratori per a l’anàlisi corresponent.
El bany, doncs queda restringit fins a obtenir els resultats de l’analítica i comprovar que els paràmetres són correcte i que no hi ha risc per a la salut de les persones usuàries.
La instal·lació romandrà oberta, amb la piscina petita i les dutxes funcionant amb normalitat.
Des del Servei d’Esports de l’Ajuntament de la Seu es lamenta les molèsties provocades per a la població. A mida que hi hagi novetats, s’aniran informant puntualment.