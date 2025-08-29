L‘Andorra Cycling Masters’ reptarà les estrelles del ciclisme en territori andorrà

Andorra Turisme ha presentat aquest divendres l’Andorra Cycling Masters, un projecte innovador que portarà algunes de les estrelles del ciclisme actual a reptar-se en un cara a cara sense precedents. Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard, Primož Roglic i Isaac Del Toro seran els protagonistes de la cita esportiva que se celebrarà el pròxim 19 d’octubre en territori andorrà i que combinarà una cronoescalada i un critèrium. Un moment esportiu èpic que s’enregistrarà per a convertir-se en docushow d’abast internacional que veurà la llum a partir de desembre. El projecte combinarà el vessant esportiu amb el més personal dels corredors i mostrarà, al mateix temps, la transformació d’Andorra en les darreres dècades fins a consolidar-se com un referent mundial del ciclisme i del turisme esportiu.
La presentació s’ha celebrat coincidint amb el pas de La Vuelta per Andorra aquest matí de divendres. En aquest marc, el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, ha declarat que “aquest projecte és un pas més en l’estratègia del nostre país per a consolidar-nos com a referent internacional del ciclisme i de l’esport. La nostra vocació és clara: internacionalitzar la imatge d’Andorra com a territori ciclista i destí turístic al llarg de l’any. Un territori on es viuen i es comparteixen grans emocions esportives, i on l’esport és sinònim de turisme, salut i qualitat de vida”.
El relat audiovisual posarà en valor la història esportiva i cultural d’Andorra des dels anys 60 fins avui, destacant elements clau com la xarxa de més de 20 ports de muntanya o iniciatives com el BiciLab, que atrauen cada any tant ciclistes professionals com aficionats. El resultat final veurà la llum a partir de desembre i tindrà una difusió internacional important per al país. El director general d’Andorra Turisme, Betim Budzaku, ha remarcat que es tracta d’una “oportunitat de comunicació única. Hem aconseguit un format innovador que creiem que serà molt atractiu i que ens dona l’oportunitat d’arribar més enllà dels mercats on normalment comuniquem, tenint presència a molts països de tot el món”.
El projecte comptarà amb la col·laboració d’IPG Mediabrands Entertainment, especialitzada en grans formats internacionals. El director general, Alfonso García-Valenzuela, ha destacat que “l’Andorra Cycling Masters demostra com l’esport ha transcendit la seva dimensió competitiva per a consolidar-se com un actiu estratègic, motor econòmic i fenomen d’entreteniment global. Per a IPG Mediabrands Entertainment és un privilegi crear un projecte que creiem que es convertirà en una referència tant en l’àmbit audiovisual com en l’esportiu, com a generador de relats i vehicle de connexió amb grans audiències”.
La producció anirà a càrrec de Wakai, part de WAP MEDIA GROUP, responsable d’alguns dels documentals esportius més destacats dels últims anys sobre el Real Madrid, l’FC Barcelona o Marc Márquez. El seu CEO, David Quintana, ha afegit que “des de Wakai creiem que l’Andorra Cycling Masters canviarà el món del ciclisme per sempre. Com a productora, ens apassiona formar part de projectes innovadors, ambiciosos i que marquen un abans i un després, i aquest n’és un d’ells”.
Sobre IPG Mediabrands Entertainment
Com a unitat especialitzada en grans projectes d’entreteniment del grup d’agències de mitjans i màrqueting IPG Mediabrands, IPG Mediabrands Entertainment té el seu focus en transformar la publicitat en formats de cultura i entreteniment que les audiències consumeixen voluntàriament.
En un moment en què l’atenció és un recurs escàs i valuós, aquesta divisió del grup IPG s’està posicionant com un actor clau dins l’ecosistema audiovisual, produint continguts com sèries, documentals i formats digitals que, a més d’integrar les marques de manera orgànica i significativa, informen i emocionen el consumidor.
IPG Mediabrands Entertainment no només crea contingut, sinó que ajuda a redefinir el rol de les marques dins la cultura popular. Ho anomenen “publicitat invisible”, però el seu impacte és clarament perceptible: finançament per a la indústria audiovisual, històries que connecten amb les audiències i marques que esdevenen part del teixit cultural.
Sobre Wakai:
Wakai és una productora audiovisual espanyola especialitzada en la creació, producció i distribució de continguts esportius. Ha treballat amb algunes de les marques i organitzacions més reconegudes a escala internacional, com Prime Video, Apple TV, ESPN o Movistar Plus+, per als quals ha desenvolupat projectes com Real Madrid: Cómo no te voy a querer; FC Barcelona: A New Era; Real Madrid: Until The End; o Marc Márquez: All In.
Pertany a WAP Media Group i disposa de seus a Madrid, Gran Canària i Miami, des d’on el seu equip multidisciplinari crea continguts que connecten i transcendeixen amb grans audiències arreu del món.