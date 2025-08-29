El director d’escena andorrà, Joan Anton Rechi, estrena una nova producció de Tosca, a La Fenice de Venècia

Aquest mateix divendres, 29 d’agost, el prestigiós director d’escena andorrà, Joan Anton Rechi, presentarà a l’històric teatre La Fenice de Venècia una nova posada en escena de Tosca, la cèlebre òpera de Giacomo Puccini. Aquesta serà la quarta producció de Rechi al coliseu venecià, on ja ha signat Fidelio de Beethoven i dues versions diferents de Faust de Gounod. La seva mirada personal i la capacitat de reinterpretar els grans clàssics han consolidat el seu talent com a un dels directors més reconeguts i aplaudits de La Fenice.
La nova Tosca trasllada l’acció a la Roma dels anys cinquanta i ofereix una lectura contemporània i ambiciosa, amb un marcat caràcter cinematogràfic. L’escenografia, oberta i monumental, combina espais exteriors que evoquen l’arquitectura clàssica amb l’esperit neorealista que va marcar el cinema italià d’aquella època.
“Tosca és una òpera sobre el desig de viure segons les pròpies regles i sobre l’anhel de llibertat. Tornar a treballar a La Fenice, un teatre mític on ja he tingut la sort de dirigir Fidelio i Faust, és un somni renovat i alhora una enorme responsabilitat”, afirma Joan Anton Rechi.
El repartiment internacional de l’estrena està encapçalat per la soprano Chiara Isotton en el paper de Tosca, Riccardo Massi com a Cavaradossi i Roberto Frontali en el rol de Scarpia, sota la direcció musical de Daniele Rustioni.
Després d’aquesta estrena a La Fenice, Rechi continuarà la seva intensa activitat internacional amb projectes als principals teatres d’Alemanya, després d’haver estrenat enguany també a Finlàndia, Espanya i Itàlia.
La producció de Tosca es representarà en sis funcions a La Fenice, del 29 d’agost al 6 de setembre de 2025.