La betaïna en la lactància preveu l’obesitat infantil

La betaïna, un nutrient present a la llet materna, és un dels factors que marca el ritme de creixement del nadó durant els primers mesos de vida i podria ser també una de les claus per frenar-lo.

Un estudi liderat per l’Hospital Sant Joan de Déu, en col·laboració amb l’Institut de Recerca Germans Trias i Pujol, el Centre de Recerca en Sanitat Animal, (IRTA-CreSA), el Centre de Regulació Genòmica, l’empresa Biópolis-ADM del Parc Científic de la Universitat de València, l’Institut d’Agroquímica i Tecnologia dels Aliments (IATA-CSIC) i altres centres dels Estats Units apunten que enriquir amb betaïna la dieta de la mare durant la lactància disminueix el risc del nadó de tenir obesitat infantil. Els investigadors van analitzar mostres de llet materna i van observar que una menor concentració de betaïna a la llet estava associada a un creixement més ràpid durant els primers mesos de vida.

La betaïna també està present en altres aliments com la quinoa, els cereals integrals, els espinacs i la remolatxa.

L’obesitat infantil significa un important factor de risc i s’associa a altres malalties cròniques en l’edat adulta, com diverses malalties coronàries, la diabetis tipus 2 i determinats càncers, entre d’altres. A això se suma l’impacte negatiu en la qualitat i l’esperança de vida de la persona que la pateix. Segons un estudi fet per l’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) i l’Institut Universitari per a la recerca a l’Atenció Primària de Salut Jordi Gol (IDIAP Jordi Gol), a Catalunya, el 40% dels nens i el 38% de les nenes entre 6 i 11 anys tenen sobrepès o obesitat.

Per Paresinens.cat / AMIC – Tot Sant Cugat