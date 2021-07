El trastorn a comprar compulsivament   

Algunes persones es prenen la molèstia d’anar de compres, el consideren un passa temps buit o una simple necessitat. D’això se segueix que algunes persones es desentenen de l’addicció a les compres, creient que no és una veritable aflicció, sinó simplement un terme que s’usa només de broma.

En realitat, l’addicció a les compres, o el “trastorn compulsiu de compra”, no és cosa de riure. Les persones que la pateixen poden patir relacions tenses o permanentment danyades i poden tenir problemes amb les seves finances personals durant anys.

Un addicte a les compres té problemes per controlar-se davant d’una botiga física o online, i la privació de comprar porta al pacient a patir ansietat, estrès i fins i tot agressivitat, entre d’altres. La nova realitat de les addiccions està cada dia més present.

Comprar per comprar, quan no hi ha una necessitat identificada, o quan es prioritza enfront d’un altre tipus d’activitats de força major, és un clar cas d’addicció a les compres.

L’addicció a les compres pot provocar problemes familiars, de parella o laborals, així com endeutaments, mentides o robatoris, a causa dels impulsos incontrolats per posseir un article. Es diu que les compres per Internet han facilitat l’augment de casos d’addiccions a les compres.

A més de lluitar contra una compulsió que els converteix en persones frustrades i depressives, l’addicte a les compres ha de lluitar permanentment amb la pèrdua de control.

Baixa autoestima, incapacitat per suportar les emocions negatives, impulsivitat, viure permanentment en una muntanya russa que li fa anar a tota velocitat des de l’eufòria de l’acte de la compra a la malenconia i el sentiment de culpa després d’haver cedit a la seva addicció.

Aquest trastorn afecta per igual a homes que a dones. La diferència rau en que, mentre els homes malbaraten els seus estalvis en productes electrònics o musicals, les dones se’n van més per la moda, les joies o els perfums. Les persones que la viuen es veuen empesos a comprar d’una manera persistent i irresistible, que experimenten en fer-ho una sensació d’alliberament plaent i inhibidora del dolor, per caure amb la mateixa velocitat a la frustració i la culpa.

La persona que pateix d’aquest desordre comprador sol guardar en secret mentre no li descobreixen o quan s’alarma a revisar els extractes bancaris o veure que els límits de crèdits de les seves targetes estan al límit. En molts casos passen anys fins que el subjecte pren consciència de la seva addicció i acudeix a teràpia.

Els primers passos que hem de donar com més patim aquest tipus de comportament desordenat o convivim amb algú que pot patir, és evitar les compres d’última hora, anotar el que anem a necessitar i cenyir-nos a aquesta llista de manera disciplinada, elaborar un pressupost mensual o setmanal del què no podem sortir-nos a l’hora de comprar i evitar anar a comprar a aquests dies en què l’eufòria o el desànim dominen els nostres sentiments.