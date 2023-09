Imatges del compte DeAnimales al YouTube

Per a la secció del “Naufragant per la xarxa” d’aquesta setmana el protagonisme se l’enduen els cavalls. Per a molta gent, el cavall, és el seu animal preferit per tot el que comporta: poder gaudir dels seus passejos, la plasticitat d’una exhibició de doma, la seva morfologia…

En aquest cas ens centrarem en la bellesa dels cavalls en llibertat, com galopen en grup, la força que exhibeixen a cada moviment… En definitiva, aquest és un petit homenatge a tota aquella gent que estima i se sent atreta per aquest animal, elegant com pocs. I, un reconeixement també, per tot el que han suposat els cavalls -els equips en general- en la història de la humanitat.