Meta planeja llançar xatbots amb ‘personalitat’

Dibuix d’una dona interactuant amb un xatbot (redgreysotock)

Segons explica el rotatiu especialitzat en economia Financial Times, Meta (la companyia antigament coneguda com a Facebook) planeja llançar per a aquest setembre, si res es torça, una sèrie de xatbots d’intel·ligència artificial (IA) per a les seves diferents xarxes socials.

La principal característica distintiva d’aquests xatbots és que estaran dotats de ‘personalitat’, imitant amb la seva conversa com interactuen alguns personatges famosos, com ara Abraham Lincoln, així com uns altres més genèrics, com un surfista tipus.

El principal objectiu d’aquests xatbots és, segons el mateix mitjà, proporcionar als usuaris una nova funció de cerca i oferir recomanacions amb una eina de conversa en llenguatge natural.

Cal dir que eines similars d’intel·ligència artificial com ara ChatGPT, ja poden assumir ‘personalitats’ després de la sol·licitud explícita de l’usuari; mitjançant el ‘prompt’ (ordre que l’usuari dona al xatbot perquè aquest generi un contingut), li indiquem quina personalitat volem que assumeixi i, a partir d’aquí, el xatbot respondrà concorde a les directrius que constin en la seva base de dades i en el seu entrenament sobre el caràcter del personatge famós sol·licitat. I, igualment en el cas d’un arquetip anònim.

La present iniciativa podria ser un esforç més per part dels directius de Meta per a retenir als nous usuaris de Threads, ara que s’ha sabut que aquesta nova xarxa social que competeix amb Twitter, ha perdut més de la meitat dels usuaris actius que es van donar d’alta en els primers dies, segurament seduïts per la novetat.

Per part dels usuaris, aquests han de ser conscients que quan parlen amb un d’aquests xatbots, en realitat no ho estan fent amb la personalitat del personatge famós que desitgen, sinó que ho estan fent amb una intuïció del que va ser aquest, a partir d’una extrapolació de dades de frases i fets d’aquest personatge.





Per Tecnonews