Transmetre coneixement i estima pels animals salvatges és un dels objectius de la Fundació (Zoo del Pirineu)

Aquest proper diumenge, dia 1 d’octubre, la Fundació Zoo del Pirineu celebra la 1a Trobada d’Ànimes Salvatges, que són les persones que donen suport a la feina de l’entitat com a socis, sòcies, padrins, madrines i voluntaris.

Gràcies a la seva ajuda desinteressada l’entitat aquest any ha pogut ajudar ja a 352 animals i ha tornat a la natura a 301. Actualment al refugi hi viuen 178 animals de 58 espècies diferents, gairebé totes originàries del territori. Alguns són exemplars que es destinaran a l’alliberament una vegada la seva salut ho permeti, però la gran majoria són animals que no poden tornar a la natura degut a les lesions permanents, a l’edat avançada o perquè han patit un canvi irreversible en el seu comportament natural causat per l’acció humana.

Mostrar el reconeixement per la implicació de les persones que ja s’han unit a la causa de l’entitat, conèixer-les personalment, passar temps junts, ensenyar noves instal·lacions i millores, parlar sobre els reptes que afronta aquest petit equip de 6 persones que ho dona tot per a salvar les vides dels que no es poden protegir per si mateixos, és l’objectiu d’aquesta trobada.

Rescatar i estar al costat dels animals que sense ajuda no sobreviurien forma part de la feina de la Fundació, però la missió d’aquesta entitat és educar a les persones sobre les amenaces reals que afronta la vida salvatge en el medi natural i crear una comunitat que actua per a protegir la natura.

A partir del 2 d’octubre el parc reprendrà el funcionament habitual i tornarà a estar obert al públic tots els dies de l’any.