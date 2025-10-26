La Bassella Race 2026 se celebrarà els dies 6, 7 i 8 de febrer

La Bassella Race 2026 ja té dates: 6, 7 i 8 de febrer. L’organització, encapçalada pel Club Sip Sport i Bassella Experiences, ha confirmat el calendari i n’ha començat a informar als pilots, entitats i professionals que hi vulguin prendre part. S’espera que un any més la cita de l’Alt Urgell es reafirmi com la festa major de la moto offroad a nivell català i estatal, amb una participació que cada any supera el miler de pilots de tots els nivells, a més de congregar milers d’aficionats.
Les inscripcions per als pilots es faran en línia, s’obriran el dilluns 1 de desembre i les places són limitades. Els organitzadors recorden que hi ha les opcions de participar en categories competitives o no competitives, segons el nivell i el tipus de moto de cadascú.
En aquesta primera comunicació també es recorda que s’hi poden inscriure igualment els professionals del sector de la moto, per a participar en el village comercial de l’esdeveniment, tenint en compte que la Bassella Race 1 ha esdevingut un gran aparador per a la promoció de marques i empreses especialitzades. Finalment, per als espectadors, s’ha convidat tothom a venir a Bassella a gaudir del primer cap de setmana de febrer, atès que tant dissabte com diumenge hi haurà “un pàdoc vibrant on podran veure de prop els ídols” de la moto offroad i en què hi haurà activitats per a tots els públics i espai gastronòmic de food trucks.
Ben aviat es donarà a conèixer més novetats sobre aquesta 16a Bassella Race, en què s’espera que novament comparteixin circuit pilots amateurs amb alguns dels millors experts actuals.
Josep Garcia conquereix el seu setè Mundial d’Enduro GP
I justament pel que fa als pilots d’elit, el guanyador absolut de la Bassella Race 2025, Josep Garcia (KTM), ha conquerit aquest cap de setmana passat el seu setè títol de campió del món d’Enduro GP. El pilot de Súria ha confirmat un cop més el seu domini actual i, amb un primer i un segon lloc a l’última prova a Zschopau (Alemanya), s’assegurava la victòria a la general. D’aquesta manera, esdevé també el català que ha guanyat més vegades aquest Mundial.
Garcia ha acabat la temporada amb 244 punts, després que enguany ha guanyat en 9 de les 14 carreres disputades i ha estat segon en quatre proves més superant així l’italià Andrea Verona (pilot de la marca catalana GasGas), que ha estat el subcampió (239) i s’ha proclamat guanyador de la categoria E3. El tercer lloc absolut ha correspost al francès Zachary Pichon (TM), amb 195. D’altra banda, Josep Garcia també ha estat el campió de la categoria Enduro 1, en aquest cas amb 273 punts.
El nargoní Jaume Betriu, que a l’inici de la temporada va anunciar la seva retirada de la competició internacional, ha acabat 24è, fruit dels 3 punts que va obtenir al Gran Premi d’Espanya, que enguany es disputava a Oliana i que va ser la seva última participació al Mundial. A la categoria E3, Betriu ha acabat en el 9è lloc amb 42 punts, just per darrere del també català Marc Sans (8è, amb 109).
Vuitè lloc final en E2 per a Albin Elowson, de l’equip WP Eric Augè
De la seva part, l’equip olianès WP Eric Augé ha fet una valoració molt positiva de la seva participació al Mundial 2025, en què ha tingut com a principal referent Albin Elowson (GasGas). El pilot suec -cinc cops campió nacional al seu país- ha acabat el Campionat del Món amb un 8è lloc a la seva categoria, E2, amb 104 punts i havent puntuat a tots els grans premis. Al d’Alemanya, Elowson es va quedar a tocar del podi a la primera carrera (4t) i va ser 6è a la segona. En júnior 1 ha destacat Sam Davies, amb un 5è i un 11è lloc, mentre que Inbar Zelinger feia una 8a i una 9a posició.