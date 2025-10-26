Conferència a l’MCTA en el marc del centenari del naixement de l’artista Modest Cuixart

Les activitats d’octubre al Museu Carmen Thyssen Andorra (MCTA) arriben al seu punt final amb “un acte molt especial” dedicat al centenari del naixement de l’artista Modest Cuixart. El pròxim dijous, 30 d’octubre, a les 19 hores, la comissària de l’exposició ‘Vincles. Cuixart conversa amb la Col·lecció Carmen Thyssen’, Pilar Giró, oferirà la conferència “Modest Cuixart: un relat íntim”, on proposarà un viatge personal i profund per la vida i l’obra d’aquest creador fonamental de l’avantguarda artística catalana.
Per a prendre part de l’activitat és necessari fer la reserva prèvia a reserves@mcta.ad o a través del telèfon 800 800. El preu per a assistir a la conferència és de 5 euros per persona.