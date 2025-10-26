L’obra “Abrakadabra” arriba al Teatre de les Fontetes per a parlar de la mort… amb molt d’humor

Aquest mes de novembre el Teatre de les Fontetes, a la Massana, acollirà la representació de Abrakadabra, una esbojarrada comèdia amb tocs nostàlgics i un humor punyent que gira entorn d’un dècim de loteria desaparegut, una família desesperada i una mèdium d’allò més peculiar. Les funcions estan previstes per al dissabte, 1 de novembre, a les 20 hores, i el diumenge, 2 de novembre, a les 12 i les 18 hores.
Amb dramatúrgia original de Juanma Casero –guardonat amb el Premi Grandalla Crèdit Andorrà 2023 a la XLV Nit Literària i de les Arts– Abrakadabra és una comèdia agredolça que convida a riure i reflexionar sobre la mort, els vincles familiars i les segones oportunitats. Tot plegat, amb una posada en escena inspirada en la comèdia italiana més clàssica i vibrant.
Una producció 100% andorrana amb projecció internacional
Coproduïda per l’Escena Nacional d’Andorra, Andorra Crea i L’Animal Escola de Teatre, Abrakadabra demostra el talent i la capacitat de producció del sector teatral andorrà. El projecte disposa d’un equip creatiu i tècnic de primer nivell, encapçalat pel reconegut director Joan Anton Rechi (director Classicand, Tosca a la Fenice de Venècia; Una nit a Venècia a Coburg), i amb la Meri Duró (La Cubana, Campanades de boda; Golfus de Roma) al capdavant del repartiment.
Sinopsi
La Roser mor sobtadament d’alegria després de saber-se guanyadora de la loteria… però no ha tingut temps d’explicar a ningú on ha amagat el dècim premiat. La seva família, desbordada, decideix recórrer a una mèdium extravagant: Irina Nikolaeva Sofistikaya, vident i comptable a parts iguals. El resultat? Un seguit de situacions hilarants, emocionants i plenes de tendresa.
Fitxa artística i tècnica
Direcció: Joan Anton Rechi
Intèrprets: Meri Duró, Uri Guillem, Joan Hernandez, Joel Pla, Irina Robles, Elena Santiago, Elisabet Terri i Toni Zamora
Versió i traducció: Irina Robles, Joan Anton Rechi i Juanma Casero
Disseny de llums: Joan Anton Rechi, Sonica
Disseny de vestuari: Maria Solsona
Disseny de perruqueria i maquillatge: Inés del Busto
Disseny d’espai escènic: Joan Anton Rechi
Espai Sonor: Enric Bartomeu
Disseny de producció i producció executiva: L’Animal Escola de Teatre, Juanma Casero
Assistent de producció: Lua Roca
Foto i vídeo de la companyia: Dani Abreu, Keylight Films
Disseny de cartell: Naiara Galdós
Comunicació i Xarxes Socials: Escena Nacional d’Andorra, L’Animal Escola de Teatre, Irina Robles
Serveis Tècnics: Sonica
Coproducció: Festival Andorra Crea, Escena Nacional d’Andorra i l’Animal Escola de Teatre.
ENTRADES I INFORMACIÓ:
Les entrades ja estan disponibles a través del web www.ena.ad a un preu general de 12 € i preu reduït i Carnet Jove de 5 €.