Un total de 992 pilots participaran aquest cap de setmana a l’onzena edició de Bassella Race 1, una de las proves d’enduro més populars en l’àmbit nacional i internacional. La competició s’inicia aquest divendres amb les verificacions administratives i la volta de reconeixement opcional, i s’allargarà tot el cap de setmana amb un ampli programa d’activitats.

Per aquest dissabte s’han programat diferents curses, com la Kids que, en aquesta edició, en tenir més participants, constarà de dues voltes diferenciades. Com a novetat destaca la categoria Minikids, una iniciativa del Club Sip Sport de promocionar la iniciació dels més petits a l’especialitat d’enduro, amb una exhibició amb motos de 50cc.

També hi haurà les curses específiques Classic Race i Maxitrail Race, que aquest any tindran un al·licient més amb la participació de Gerard Farrés (Classic) i Iván Cervantes (Classic i Maxitrail). L’organització destaca també l’Xtreme Race, on pilots especialistes com Taddy Blazusiak (KTM), Josep Garcia (KTM), Alfredo Gómez (Huqsvarna), Jonny Walker (KTM) o Jaume Betriu (KTM), correran a la zona del bosc i amb obstacles artificials.

A la zona comercial s’hi instal·laran les principals marques oficials, que exposaran els seus models 2020. També hi haurà expositors vinculats al món del motor. A més, el dissabte al migdia (13h – Carpa Redd Afam-Michelin) es farà una sessió de signatura d’autògrafs amb els pilots Alfredo Gómez i els dakarians Laia Sanz i Jaume Betriu.

Cal destacar que els horaris de la cursa de diumenge s’han modificat respecte els anys anteriors: a les 10.00 h sortiran els Pro, que faran dues voltes al recorregut, i només 10 minuts més tard (10.10 h) sortiran els 300 participants de la categoria Friends, que faran només una volta.